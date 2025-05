All’Inter non servi più, ti vendiamo all’estero | Pioggia di milioni nelle casse nerazzurre

Il giocatore nerazzurro potrebbe lasciare Appiano Gentile in estate: per lui pronta la nuova destinazione

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione. La dirigenza interista, infatti dovrà necessariamente porre rimedio ai tanti e gravi errori commessi la scorsa estate in cui sono arrivati giocatori che non hanno fatto fare il salto di qualità alla rosa nerazzurra.

Ma, per farlo, in viale della Liberazione, dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che, oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Insomma, un compito non semplice per Marotta, Ausilio e Baccin dopo quanto fatto la scorsa estate, ma doveroso visto che Inzaghi, spesso, ha lavorato in condizioni di difficoltà.

Intanto, arriva la notizia che scuote il mondo nerazzurro. Infatti, il big, potrebbe lasciare Appiano Gentile in estate. Per i nerazzurri arriverebbero tantissimi milioni da reinvestire.

Inter, il big può partire: pioggia di milioni per i nerazzurri

L’Inter, in estate, potrebbe decidere di lasciar partire un big per reinvestire la somma. Infatti, Denzel Dumfries potrebbe lasciare i nerazzurri per provare una nuova esperienza in una squadra estera. Sull’esterno olandese ci sono i forti interessi di due società di Premier League.

La prima, è il Manchester United che non ha mai smesso di pensare a lui e lo osserva da tantissimo tempo. Poi, occhio anche al Newcastle, che avrebbe intenzione di puntare su di lui per rinforzare alla grande la corsia destra di difesa. L’Inter, dal canto suo, al momento chiede circa 60 milioni di euro per separarsi dal suo giocatore.

Inter, tantissimo da fare sul mercato quest’estate

La società nerazzurra, in estate, dovrà lavorare tantissimo per rimediare agli errori fatti la scorsa estate e provare ad eliminare le lacune della rosa. Sicuramente, dovrà arrivare un difensore giovane, forte e già capace di poter giocare da titolare con i nerazzurri.

Poi, una mezz’ala di qualità e un vice-Calhanoglu affidabile. In attacco, si puntano due innesti che abbiano caratteristiche differenti rispetto a quelle attualmente presenti nella rosa interista.