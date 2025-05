Basta con l’Arabia, chiudo la carriera in EUROPA | Cristiano Ronaldo torna nel grande calcio: giocherà anche la Champions

Cristiano Ronaldo, in maniera clamorosa, potrebbe ritornare nuovamente a giocare in Europa ed in Champions

Cristiano Ronaldo è sicuramente uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Il fuoriclasse portoghese, infatti, ha sempre stabilito e abbattuto record su record e, se ci sono dubbi sul suo valore tra i primi di sempre, non ce ne sono per quanto riguarda il suo essere il miglior bomber della storia del calcio.

Nella sua splendida carriera calcistica, è riuscito a giocare per le migliori squadre come lo Sporting Lisbona, che lo ha lanciato al grande calcio, il Manchester United che lo ha reso grande, il Real Madrid che lo ha fatto diventare il ‘cannibale’ che abbiamo conosciuto, la Juventus che lo ha messo alla prova con il calcio italiano e l’Al-Nassr con il quale ha continuato a macinare gol su gol.

Adesso, però, le cose per lui sembrano cambiate e si potrebbe arrivare a prendere una decisione che avrebbe sicuramente del clamoroso rispetto alle ipotesi della vigilia.

Infatti, Ronaldo, potrebbe ritornare a giocare in una squadra europea. Non solo: ma per il numero 7 per antonomasia, potrebbe esserci anche la possibilità di giocare nuovamente in Champions League nella prossima stagione.

Ronaldo, addio Al-Nassr? Ipotesi Europa per il fuoriclasse portoghese

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare l’Al-Nassr in estate. Il campione ex Real Madrid, infatti, avrebbe molta nostalgia e avrebbe intenzione di tornare nuovamente in Europa per avvicinarsi di più a casa.

Per questo, da qualche tempo, è arrivato il pressing silenzioso dello Sporting Lisbona. Il giocatore è affascinato dall’idea di chiudere la carriera dove tutto è iniziato, cosa che gli consentirebbe anche di giocare la prossima Champions League e di farlo da trascinatore assoluto della squadra portoghese. Una situazione da monitorare per la prossima estate.

Ronaldo, la situazione con l’Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, intanto, ha una situazione da risolvere con l’Al-Nassr e che riguarda il suo rinnovo di contratto. Infatti, da tempo si parla della possibilità di un prolungamento biennale, in modo da provare a raggiungere l’obiettivo dei mille gol in tutta la sua carriera.

Ma le cose sembrano aver avuto un rallentamento. Da qui, le speranze dello Sporting Lisbona di avere tra le sue fila il loro miglior prodotto del vivaio.