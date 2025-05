LASCIA IL MILAN: se ne va assolutamente da Milanello | Non c’è più spazio per lui nel club

Il Milan potrebbe dire addio ad uno dei suoi migliori giocatori in estate: una big europea lo cerca fortemente

La stagione del Milan, fino a questo momento, non è andata come sperato. La società rossonera, dopo il ciclo di Stefano Pioli, ha deciso di cambiare guida tecnica e di affidare la gestione della squadra al tecnico portoghese, Paulo Fonseca. Ma le cose, per lui, non sono andate come sperato ed è mancata la continuità di risultati.

L’obiettivo scudetto è subito sfumato ed anche quello Champions League rischia di essere andato, anche se ci sono speranze. Per questo, a quel punto della stagione, la dirigenza rossonera aveva propeso per l’esonero dell’ex Roma, affidando la panchina al connazionale Sergio Conceicao. Ma le cose non sono migliorate.

Nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana, la squadra non è riuscita ad avere continuità di risultati positivi. Le cose stanno migliorando adesso, ma potrebbe essere troppo tardi.

Intanto, i rossoneri, se non dovessero arrivare in Champions League, potrebbero decidere di sacrificare qualche big e di rifondare la squadra. E a tal proposito, una big europea cerca uno dei migliori giocatori della rosa.

Milan, una big europea ti scippa il titolarissimo

Il Milan, se non dovesse arrivare in Champions League nella prossima stagione, potrebbe decidere di sacrificare alcuni dei suoi big. E proprio per questo, uno degli indiziati principali è il centrocampista olandese, Tijani Reijnders. Il giocatore sta giocando la sua miglior stagione in rossonero anche in termini numerici.

E proprio per questo, su di lui, ci sono le mire del Manchester City che ha bisogno di un giocatore di grande qualità ed inserimento che possa sostituire il partente Kevin de Bruyne e dare avvio ad un nuovo ciclo sotto la guida di Pep Guardiola.

Milan, tutti i nomi seguiti sul mercato

Al di là del mercato in uscita per i rossoneri, la società sta anche pensando di rinforzare la rosa a sua disposizione. E, in questo senso, piacciono alcuni profili soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo.

I giocatori più in auge sono Mosquera del Valencia, Comuzzo della Fiorentina ed Antonio Silva del Benfica. In mezzo, invece, sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per portare Samuele Ricci del Torino a Milano.