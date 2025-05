Ci dispiace, ma devi lasciare l’Inter | Non c’è più spazio per te qui: COMUNICAZIONE UFFICIALE DELLA SOCIETA’

L’Inter ha comunicato al giocatore che non farà parte della rosa della prossima stagione: addio in estate

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato la programmazione del mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra sta provando a valutare i profili ritenuti migliori per il progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi. La dirigenza, infatti, dovrà porre rimedio ai tanti e gravi errori commessi la scorsa estate.

Ma, per farlo, in viale della Liberazione, dovranno necessariamente obbedire ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della squadra, di abbassare i costi totali della rosa e di abbassare anche il monte ingaggi che rappresenta il primo in Serie A.

Una missione non semplice per Marotta, Ausilio e Baccin, ma doverosa per regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere all’altezza di tutte le competizioni da giocatore.

Intanto, la società, sta iniziando a valutare anche gli elementi della rosa attuale su cui puntare. E, a tal proposito, ecco che è arrivata la comunicazione ad un giocatore che non farà parte del progetto sportivo.

Inter, comunicazione al giocatore: addio in estate

L’Inter ha deciso in merito ai giocatori della rosa attuale e sa già su chi punterà e su chi no. Uno di quelli che diranno addio ad Appiano Gentile sarà sicuramente l’attaccante argentino, Joaquin Correa. Dal suo arrivo a Milano per 31 milioni di euro, il ragazzo non ha dimostrato quello che si sperava e non rientra nei piani tecnici.

Già in estate c’erano stati interessi sia dall’Argentina che dalla Grecia per lui, ma non si è andati avanti con i discorsi e il giocatore è rimasto a Milano a giocarsi le sue carte.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

Come detto, la dirigenza nerazzurra dovrà porre rimedio ai tanti e gravi errori commessi la scorsa estate visto che sono arrivati giocatori che non hanno fatto fare il salto di qualità alla squadra.

Sicuramente servirà un difensore giovane, forte e capace già di essere titolare. Poi, occhio ad una mezz’ala di qualità e ad un vice-Calhanoglu affidabile. In attacco serviranno due elementi con caratteristiche differenti rispetto a quelle già presenti nella rosa attuale.