ECCO LA TOP 11 dal 2000 ad oggi dell’Inter | Ovviamente c’è Javier Zanetti, ma la sorpresa E’ TUTTA IN ATTACCO

Ecco, di seguito, la top 11 della storia dell’Inter dal 2000 fino ai giorni d’oggi: grande sorpresa in attacco

La stagione dell’Inter, fino a questo momento, può essere valutata come positiva. Nonostante la dolorosissima eliminazione dalla Coppa Italia contro il Milan che ha vinto con un netto 3-0, i nerazzurri si trovano a lottare per la vittoria dello scudetto e sono anche in finale di Champions League.

Per quanto riguarda il campionato, il Napoli di Antonio Conte è padrone del proprio destino trovandosi a un punto di vantaggio a due turni dalla fine. Ma la difficoltà delle partite della squadra nerazzurra, fa pensare ad una squadra partenopea completamente focalizzata sull’obiettivo e lanciata nella vittoria del tricolore.

Per quanto riguarda la Champions League, i nerazzurri, in finale, troveranno una sfida proibitiva contro il Paris Saint-Germain. La squadra nerazzurra dovrà fare un’altra impresa per portare a casa il trofeo dopo aver perso due finali europee.

Intanto, di seguito, ecco la top 11 dell’Inter dal 2000 ad oggi. Presente lo storico capitano nerazzurro Javier Zanetti, mentre c’è una sorpresa in attacco.

Inter, ecco la top 11 dal 2000 ad oggi

Dunque, ecco la migliore formazione dell’Inter dal 2000 ad oggi. Lo schieramento è il 4-3-3. In porta, ovviamente, non può mancare un portiere come Julio Cesar. La difesa è composta da Maicon, che ha cambiato il ruolo del terzino, Samuel Lucio e Javier Zanetti.

A centrocampo, il terzetto è formato da Cambiasso, Sneijder e Stankovic, mentre il tridente d’attacco sarà formato da Ronaldo, Ibrahimovic e, a sorpresa, Adriano che nel suo momento più alto di carriera dava l’impressione di poter vincere le partite da solo.

Inter, tutti i giocatori rimasti fuori

Ovviamente, ci sono anche tanti giocatori rimasti fuori dalla squadra nerazzurra. In porta, ad esempio, un grande della storia nerazzurra è stato sicuramente Toldo, mentre in difesa mancano giocatori come Cordoba, Materazzi, Hakimi, Chivu.

In mezzo, l’imbarazzo della scelta, visto che non sono stati inseriti elementi come Brozovic, Thiago Motta e Barella. In avanti, grandissima qualità con Milito, Eto’ò, Icardi, Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. E voi, nella squadra titolare, avreste cambiato qualcosa oppure siete d’accordo con le nostre scelte fatte?