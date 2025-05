Vieni in Nazionale, ho deciso di convocarti | Spalletti ha preso la sua decisione, lo mette titolare contro la Norvegia

Luciano Spalletti pronto alla grande novità tra i convocati per la partita da giocare contro la Norvegia

Il cammino della Nazionale, dopo la deludente esperienza dello scorso Europeo, è ripartita nuovamente dalla guida di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, dopo la debacle, ha deciso di cambiare tante cose rispetto al passato e di ripartire da un nuovo gruppo di giocatore che possa regalare soddisfazioni alla maglia azzurra.

Basta giocatori in là con gli anni e dentro elementi più giovani e freschi che siano capaci di essere in buone condizioni fisiche, nonostante abbiano giocatore delle stagioni molto difficili e faticose. La spina dorsale rimane sempre la stessa ed è quella formata da Donnarumma, Calafiori, Buongiorno, Bastoni, Barella, Tonali e Kean.

A questi, si aggiungono altri elementi che, magari, durante le varie competizioni e le varie partite possono cambiare. Sicuramente, ci potranno essere delle novità importanti.

E, in questo senso, in vista della partita contro la Norvegia valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, potrebbe esserci una convocazione a sorpresa per un giocatore che sta facendo molto bene quest’anno.

Spalletti, convocazione a sorpresa: sarà del gruppo azzurro?

Luciano Spalletti potrebbe sorprendere tutti con le sue convocazioni e chiamare un giocatore che, in questa stagione, sta avendo il rendimento migliore di tutta la sua intera carriera. Si tratta del centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora.

Il centrocampista si è distinto per aver segnato tanti gol tra campionato e Conference League e dopo la partita giocata contro il Celje aveva ricordato che avrebbe voluto far parte del gruppo azzurro. Che il ct della Nazionale possa aver sentito le sue parole e, soprattutto, visto le sue prestazioni e possa decidere davvero di puntare su di lui contro la Norvegia?

Italia, da adesso l’obiettivo è solamente uno

In questo momento, la Nazionale italiana di calcio ha solamente un obiettivo fondamentale: la qualificazione al prossimo Mondiale. Dopo aver mancato la qualificazione per due edizioni consecutive, il gruppo azzurro non ha più alibi.

Le partite contro Svezia e Macedonia sono ancora ricordi dolorosissimi, ma che hanno insegnato tantissimo. Per questo le prossime partite saranno fondamentali e dovranno essere approcciate al meglio.