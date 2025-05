Schumacher, arriva la terribile notizia | Non ce l’ha fatto: se ne è andato via per sempre

Arriva la terribile notizia che riguarda l’ex pilota della Ferrari, Michael Schumacher: un lutto incredibile

La nuova stagione di Formula 1 ha visto tantissimi cambiamenti per quanto riguarda i trasferimenti dei piloti da una scuderia all’altra. Quello che, sicuramente, ha avuto maggior risonanza ed impatto mediatico è stato quello riguardante il passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari.

Un arrivo, quello del pilota inglese, che ha generato parecchio entusiasmo nei tifosi del cavallino rampante e che ha incuriosito gli addetti ai lavori che si sono chiesti come la scuderia italiana ha intenzione di gestire la competizione interna tra due ‘prime donne’ come lui e Charles Leclerc che hanno entrambi l’ambizione di vincere il Mondiale.

Al momento, però, il problema non si è posto. La stagione dei due piloti non sta andando come sperato e c’è ancora tantissimo da lavorare per provare a tornare ad essere competitivi.

Intanto, arriva la notizia terribile che riguarda Michael Schumacher. L’ex pilota tedesco, infatti, ha subito un grandissimo lutto. Una figura importante per lui se ne è andata.

Schumacher, notizia terribile: lutto enorme per il tedesco

Arriva la notizia terribile per Michael Schumacher. Infatti, il fisioterapista che tantissime volte in carriera si era occupato di lui, Fabrizio Borra, si è spento a soli 64 anni.

Un professionista serissimo che verrà ricordato per aver curato tantissimi atleti e non. Non solo l’ex pilota tedesco, ma anche il motociclista, Dovizioso, Fernando Alonso, Alberto Tomba e Luciano Pavarotti. Una perdita enorme per la famiglia e le persone a lui vicine.

Ferrari, tantissimo lavoro da fare per tornare competitivi

La stagione della Ferrari è partita in maniera molto deludente. Le Mercedes e le RedBull stanno facendo il bello ed il cattivo tempo, dominando, fino a questo momento, il Mondiale.

Le prospettive di vittoria della Rossa non sono affatto alte e anche i suoi piloti stanno subendo questa situazione. Sicuramente bisognerà lavorare moltissimo per arrivare a migliorare sensibilmente per tornare ad essere nuovamente competitivi come non lo si è oramai da troppi anni. E, in questo senso, i prossimi mesi potranno essere davvero molto importanti. Il cavallino rampante non può essere per storia e tradizione così lontano dalla vetta.