Torno in Serie A, colpaccio TONALI | Nè Juve e nè Milan nel suo futuro: HA SCELTO UN ALTRO CLUB

Sandro Tonali potrebbe ritornare in Italia, ma per lui potrebbe esserci una destinazione a sorpresa

Tantissime squadre di Serie A hanno già da tempo iniziato la programmazione del mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti stanno provando a trovare i profili migliori per i propri progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, dovrà necessariamente iniziare un’opera di ricambio generazionale della propria rosa.

Infatti, il fondo Oaktree, ha deciso di abbassare l’età media del gruppo nerazzurro e ha ordinato alla propria dirigenza di porre rimedio agli errori commessi la scorsa estate. La Juventus, dal canto suo, ha intenzione di avvicinarsi alle prime della classe, sempre tenendo un occhio di riguardo per quanto riguarda il bilancio – sognando Conte in panchina.

Il Napoli, ha intenzione di aggiungere esperienza ad un gruppo già forte, mentre il Milan vuole puntare su giocatori giovani e forti, ma già capaci di incidere da titolari in maglia rossonera.

Intanto, uno dei protagonisti del mercato sarà sicuramente Sandro Tonali. Ma il centrocampista del Newcastle potrebbe arrivare in Serie A, ma in una squadra a sorpresa.

Serie A, torna Tonali? Destinazione a sorpresa per lui

Sandro Tonali potrebbe tornare di nuovo in Serie A. Il centrocampista in forza al Newcastle, qualche tempo fa, era dato come elemento di interesse per la Juventus e per il Milan in vista della prossima sessione di mercato estiva.

Ma la sua destinazione, potrebbe sorprendere in tanti. Infatti, l’Inter sarebbe la squadra più interessata al giocatore. Tonali piace ai nerazzurri da tempo, da quando Conte sedeva sulla panchina nerazzurra. La società avrebbe anche voluto prelevarlo dal Brescia, ma l’aver puntato su Vidal e l’arrivo del Milan hanno vanificato il tutto. Che sia questa la volta buona?

Inter, tantissimo da fare nel prossimo mercato

L’Inter, intanto, si prepara alla sessione estiva di mercato. Per i nerazzurri, ci sarà tantissimo da dover fare per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi e per porre rimedio ai tanti e gravi errori commessi la scorsa estate quando sono arrivati giocatori che non hanno permesso di fare il salto di qualità alla squadra.

Sicuramente servirà un difensore giovane e forte e capace di essere già titolare. Poi, occhio ad un vice-Calhanoglu e ad una mezz’ala di qualità. In avanti, gli innesti dovranno essere due con caratteristiche che non sono attualmente presenti nella rosa di Inzaghi.