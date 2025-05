DONNARUMMA ALL’INTER, super colpo firmato Marotta | Arriva dopo il Mondiale per Club

Gigio Donnarumma rimane nel mirino della società nerazzurra: Marotta spinge per averlo all’Inter

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha già iniziato la programmazione per il prossimo mercato per costruire la rosa della prossima stagione. I nerazzurri, vogliono rintracciare i migliori profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi. La società dovrà porre rimedio ai tanti e gravi errori commessi la scorsa estate.

Ma, per farlo, il boarding nerazzurro dovrà rispettare necessariamente i dettami ordinati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che, oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito assolutamente non semplice per Marotta, Ausilio e Baccin, ma doveroso visto che la scorsa estate sono stati acquistati giocatori che non hanno permesso di far fare il salto di qualità alla squadra nerazzurra.

Intanto, il sogno nel cassetto in viale della Liberazione è quello di portare ad Appiano Gentile Gigio Donnarumma. Marotta spinge tantissimo per averlo a Milano.

Inter, il sogno è Donnarumma: Marotta spinge

Il sogno di mercato nerazzurro è quello di portare a Milano, Gigio Donnarumma. Il portiere del Paris Saint-Germain sarà avversario nella finale di Champions League del 31 maggio ed è in trattativa per il rinnovo del suo contratto.

I nerazzurri sono molto interessati alla situazione e stanno provando a capire se ci potrà essere la fattibilità dell’affare. Il portiere, dal canto suo, è aperto a qualsiasi soluzione. Se dovesse arrivare un’offerta congrua alla sua richiesta da parte del club parigino, allora ecco che rimarrebbe in Francia.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà porre rimedio agli errori commessi la scorsa estate e nella prossima sessione di mercato dovrà fare davvero tantissimo. Sicuramente dovrà arrivare un difensore giovane e forte e capace di essere già titolare.

Poi, anche una mezz’ala di qualità ed un vice-Calhanoglu. Per l’attacco, invece, sarà necessario fare due innesti che abbiano caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti all’interno dell’organico nerazzurro. Le prossime settimane ci diranno di più in questo senso.