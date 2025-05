Grazie Inter, ma dopo la finale di Champions me ne vado | E’ il momento di cambiare vita: Lautaro lascia i nerazzurri

Lautaro Martinez, dopo la finale di Champions League, potrebbe lasciare la squadra nerazzurra per un nuovo club

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato la fase di programmazione in vista del futuro. La dirigenza nerazzurra sta valutando quelli che potrebbero essere i migliori profili che possano essere adatti al progetto tecnico-tattico dell’allenatore. Dopo gli errori della passata estate, sarà necessario porre rimedio.

E, per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno necessariamente obbedire agli ordini della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha ordinato di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali della squadra e di abbassare il monte ingaggi visto che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Una missione non semplice per i dirigenti, ma doverosa visto che la scorsa estate sono stati acquistati giocatori che non hanno fatto fare il salto di qualità alla squadra nelle competizioni giocate.

Intanto, una notizia scuote il mondo nerazzurro. Il capitano, Lautaro Martinez, potrebbe lasciare Appiano Gentile dopo la partita di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Inter, Lautaro shock: potrebbe lasciare la squadra nerazzurra

Lautaro Martinez potrebbe lasciare la squadra nerazzurra in estate. Il capitano interista, infatti, dopo la finale di Champions League, potrebbe decidere di chiudere un ciclo della propria carriera e di andare via da Milano per provare un’altra esperienza.

Su di lui c’è il forte interesse del Chelsea, ma soprattutto proprio del Paris Saint-Germain con Luis Enrique suo grande estimatore. I nerazzurri inizierebbero a valutare una sua cessione con un’offerta da 120 milioni di euro.

Inter, tantissimo da fare sul mercato in estate

La società nerazzurra, come detto, dovrà fare tantissimo sul mercato estivo per porre rimedio ai tanti e gravi errori della scorsa estate. Sicuramente dovrà arrivare un difensore giovane, forte e già capace di poter essere titolare nella squadra nerazzurra.

Poi, occhio anche ad un vice-Calhanoglu che sia affidabile e ad una mezz’ala di qualità. In attacco, si pensa all’innesto di due elementi che possano avere caratteristiche differenti rispetto a quelle già presenti adesso nella rosa nerazzurra. Nelle prossime settimane si capirà di più anche sui profili che la società sta valutando.