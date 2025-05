SQUALIFICA PESANTE E STAGIONE FINITA: ultim’ora in Serie A | Non potrà più scendere in campo

Arriva la notizia della pesante squalifica per il giocatore che ha terminato anticipatamente la sua stagione

La stagione di Serie A è arrivata al suo momento decisivo. Infatti, per quanto riguarda tutti gli obiettivi, dalla vittoria dello scudetto, all’ingresso in Europa, fino alla lotta per la salvezza, ancora è tutto da scrivere e da decidere. Per la vittoria del tricolore, sarà sfida fino all’ultimo tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter.

Nonostante il pareggio contro il Genoa, la squadra partenopea è ancora padrona del proprio destino e, per condizione fisica e mentale e per calendario, sembra ben indirizzata verso la vittoria finale. In zona Europa, è vera e propria bagarre tra tantissime squadre. Roma, Juventus, Lazio, Bologna, Fiorentina e Milan si sfideranno fino all’ultimo per un posto nelle coppe.

In zona salvezza, dopo l’ultima vittoria dell‘Empoli, tutto si è ribaltata e tutto è ancora da decidere visto che la squadra toscana, il Venezia, il Parma ed il Lecce dovranno ancora sudare molto.

Intanto, per un giocatore di Serie A, è arrivata la squalifica pesante. Il ragazzo ha terminato anticipatamente la propria stagione e lo rivedremo in campo solamente l’anno prossimo.

Serie A, squalifica pesante per il giocatore: stagione finita

La notizia era nell’aria, ma adesso c’è anche la conferma definitiva. Pierre Kalulu verrà squalificato per due giornate. Il difensore francese, nel corso della partita contro la Lazio, ha sferrato un pugno nei confronti dell’avversario, Castellanos.

L’arbitro Massa, aveva visto l’accaduto, ma aveva lasciato correre. La decisione è stata presa con l’ausilio del VAR che ha deciso di intervenire dopo che l’attaccante argentino era rimasto a terra dopo il colpo subito. Per il giocatore, dunque, la stagione finisce qui e lo rivedremo solamente al Mondiale per Club.

Juventus, tutti gli obiettivi di mercato

La Juventus, vista la stagione fatta, vuole avvicinarsi sempre di più alle prime della classe e per farlo sta puntando su giocatori di qualità. In difesa, piacciono molto Pietro Comuzzo della Fiorentina e Giovanni Leoni del Parma.

In mezzo, il sogno e principale obiettivo rimane sempre quello di Sandro Tonali, mentre in avanti la scelta è tra un giocatore tra Osimhen e Hojlund.