Immobile torna in Serie A, addio anticipato al Besiktas | Lo hanno convinto subito a tornare in Italia

Ciro Immobile potrebbe tornare in Serie A nella prossima stagione: una squadra vuole provare a convincerlo

Tantissime società italiane hanno già iniziato la fase di programmazione sul mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti stanno analizzando i profili più adatti al proprio progetto tecnico-tattico. Ad esempio, l’Inter, al termine della stagione, dovrà necessariamente pensare a dare avvio alla fase di ricambio generazionale.

Infatti, il fondo Oaktree, ha ordinato ai dirigenti nerazzurri di ringiovanire la rosa nerazzurra e di porre rimedio agli errori commessi la scorsa estate. Un compito non semplice. La Juventus, dal canto suo, dovrà necessariamente avvicinarsi alle prime della classe, sempre tenendo un occhio al proprio bilancio.

Il Milan, invece, ha intenzione di continuare a puntare su elementi giovani, forti e capaci di essere già titolari in maglia rossonera, per provare a migliorare l’attuale stagione deludente.

Intanto, un dei protagonisti del prossimo mercato potrebbe essere Ciro Immobile. L’attaccante del Besiktas vorrebbe lasciare la Turchia e il suo sogno è quello di tornare in Italia. Una big ci sta pensando seriamente.

Serie A, torna Immobile? Una big lo cerca fortemente

Ciro Immobile potrebbe ritornare in Serie A. L’ex centravanti della Nazionale campione d’Europa era stato accostato ad alcune squadre come l’Inter, in cui avrebbe ritrovato il suo mentore, Simone Inzaghi.

Ma adesso, c’è un’altra big che si sta facendo avanti e che potrebbe concludere l’affare. Si tratta del Napoli che ha intenzione di inserire esperienza nella propria rosa in vista della prossima stagione. Una situazione che andrà monitorata nella prossime settimane.

Napoli, due obiettivi principali sul mercato

Il Napoli, intanto, si guarda attorno ed ha intenzione di costruire una squadra forte e competitiva sia in campionato che in Champions League. Lo sguardo, in questo momento, è rivolto ai parametri zero.

Infatti, sono partiti i primi contatti con Kevin de Bruyne che lascerà il Manchester City a parametro zero in estate. Per l’attacco, occhio alla situazione che porta all’attaccante canadese, Jonathan David, anche lui via a parametro zero, ma questa volta dal Lille. Le prossime settimane, in questo senso, saranno decisive per saperne di più e capire se queste trattative andranno in porto.