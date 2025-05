Muller in Serie A, contratto pronto da firmare | VIENE IN ITALIA PER VINCERE LO SCUDETTO

Dopo l’addio al Bayern Monaco, Thomas Muller potrebbe arrivare in Serie A per vincere lo scudetto

Tantissime società di Serie A hanno già iniziato da parecchio tempo a programmare il futuro delle proprie squadre in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, stanno analizzando i profili che possano essere più adatti all’idea di calcio dei propri allenatori. L’Inter, ad esempio, dovrà necessariamente iniziare un’opera di ricambio generazionale.

Il fondo Oaktree ha ordinato di abbassare l’età media della rosa e ci sarà tanto da fare per i dirigenti nerazzurri per rimediare ai tanti e gravi errori della passata estate. La Juventus, dal canto suo, vuole avvicinarsi alle big in testa, ma dovrà farlo sempre con un occhio di riguardo a quello che è il proprio bilancio.

Il Milan, invece, ha intenzione di puntare su elementi giovani, forti, futuribili, ma già capaci di essere titolari nella squadra rossonera che punta a fare meglio nella prossima stagione.

Intanto, arriva la notizia che rende pazzi di gioia i tifosi. L’attaccante del Bayern Monaco, Thomas Muller, saluterà la squadra bavarese e potrebbe approdare in Serie A in estate.

Serie A, sogno Muller: una big ci pensa seriamente

La Serie A potrebbe accogliere molto presto Thomas Muller. Infatti, nei giorni scorsi, si era parlato di un interesse della Fiorentina. Ma occhio perchè una big lo vuole per costruire una super-rosa per la prossima stagione e puntare ancora sullo scudetto.

Si tratta del Napoli che ha intenzione di puntare anche su elementi esperti visto che la squadra, oltre alla Serie A, sarà anche impegnata sul fronte europeo della Champions League. E chi, come l’attaccante tedesco, conosce meglio questa competizione. Un affare a zero che si potrebbe concretizzare.

Napoli, focus su due obiettivi principali di mercato

Il Napoli, in questo momento, ha il focus principale su due giocatori in particolare. Il primo è Kevin de Bruyne che lascerà il Manchester City a parametro zero in estate e con il quale ci sarebbero già stati contatti da un mese e mezzo a questa parte.

L’altro è Jonathan David, anche lui a parametro zero, che non ha ancora scelto la propria destinazione – è seguito da tantissime squadre anche all’estero – e a cui sarebbe già stata recapitata un’offerta.