LUTTO ATROCE PER I BIANCONERI: si è spento poco fa | Lacrime e dolore nel club

Arriva la notizia terribile di un grande lutto per la squadra bianconera: tanto dolore per tutto il club

La stagione di Serie A è arrivata ad un momento decisivo per quanto riguarda sia la lotta per la vittoria dello scudetto, sia per quanto riguarda il raggiungimento di un posto in Europa e sia per quanto riguarda la zona retrocessione. Per la vittoria del tricolore, oramai, la sfida è tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter.

La squadra azzurra, nonostante il pareggio contro il Genoa che ha fatto riavvicinare i nerazzurri a meno un punto, è ancora padrona del proprio destino e sembra ugualmente lanciata verso la vittoria finale visto il calendario e vista anche la condizione fisica e mentale rispetto agli uomini di Simone Inzaghi.

Per l’Europa, è vera e propria bagarre. Infatti, Roma, Juventus, Milan, Bologna, Fiorentina e Lazio si stanno sfidando per provare ad ottenere un posto nelle coppe nella prossima stagione. Nella zona salvezza, Venezia, Empoli, Parma e Lecce si stanno giocando la permanenza in Serie A.

Intanto, è arrivata la terribile notizia. Infatti, c’è il lutto per il club bianconero. E’ venuto a mancare un personaggio storico della società che è rimasto nel cuore di tutti i tifosi.

Serie A, lutto per il club bianconero

E’ arrivata una terribile notizia per l’intera Serie A, per un lutto di un grande ex allenatore della squadra bianconera. Infatti, all’età di 82 anni, si è spento l’ex tecnico dell’Udinese, Enzo Ferrari.

L’ex allenatore, è venuto a mancare l’11 maggio. Viene spesso ricordato per essersi seduto sulla panchina della squadra friulana nelle stagioni dal 1980 al 1984, quando per i bianconeri giocava un giocatore molto importante come lo era il brasiliano Zico che rimane il miglior giocatore della storia del club.

Udinese, in estate occhio ai gioielli in vetrina

L’Udinese, da sempre, è una squadra che compra giocatori sconosciuti o quasi e riesce a rivenderli a peso d’oro. Quest’estate, potrebbe accadere lo stesso per molti giocatori.

Infatti, tantissime big italiane e non stanno seguendo molto da vicino alcuni elementi della squadra friulana come Solet, Lucca, Ekkelenkamp e Atta. La famiglia Pozzo è bottega cara e vuole far valere la propria forza in fase di trattativa.