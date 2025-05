SALTA LA FINALE DI COPPA ITALIA, Milan-Bologna: ultim’ora ufficiale | Non c’è più nulla da fare

Il giocatore salterà la finale di Coppa Italia, Milan-Bologna. Una gravissima perdita per la squadra

La stagione del Milan, fino a questo momento, non è andata per come sperato. La società rossonera, al termine della scorsa stagione, aveva deciso di terminare il ciclo di Stefano Pioli e di affidare la gestione tecnica della squadra al tecnico portoghese, Paulo Fonseca. Ma l’ex Roma, non è riuscito a dare continuità di risultati.

A parte i sussulti contro il Real Madrid e l’Inter, non ci sono state molte soddisfazioni. E la società ha deciso di esonerarlo per affidarsi al connazionale Sergio Conceicao. L’ex Porto, aveva iniziato molto bene vincendo con una clamorosa rimonta la Supercoppa Italiana contro l’Inter, ma per il resto nulla di più e per la corsa alla Champions League non può più sbagliare.

Nemmeno il raggiungimento della finale di Coppa Italia, sempre battendo in semifinale la squadra nerazzurra, ha potuto fare in modo che la stagione possa essere salvata.

Intanto, a proposito della finale che si dovrà giocare, uno dei grandi protagonisti non ci sarà. Per lui, l’infortunio subito, non gli ha permesso di recuperare in tempo per giocare.

Milan-Bologna, uno dei grandi protagonisti non ci sarà

La partita tra Milan e Bologna sarà un momento storico, soprattutto per la squadra emiliana che, per la prima volta nella sua storia, si giocherà la vittoria finale nella competizione.

Ma per gli uomini di Vincenzo Italiano non ci sarà un giocatore su cui il tecnico punta molto come il difensore Erlic. Il giocatore, dopo l’effettuazione degli esami strumentali, ha evidenziato una lesione del soleo della gamba destra per uno stop che è stato quantificato in circa 3 settimane. Una notizia che non ci voleva per la formazione felsinea.

Milan, tutti gli obiettivi di mercato

Il Milan, intanto, sta lavorando già al prossimo mercato. La società rossonera ha intenzione di puntare su elementi giovani e forti, capaci di poter già fare da titolari.

Per la difesa, piacciono molto i profili di Antonio Silva del Benfica, Mosquera del Valencia e Comuzzo della Fiorentina, mentre in mezzo sembra essere in dirittura d’arrivo la trattativa per Samuele Ricci del Torino.