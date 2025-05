TAH FIRMA PER L’INTER: c’è l’annuncio ufficiale | COLPO SENSAZIONALE FIRMATO MAROTTA

Jonathan Tah potrebbe arrivare all’Inter a parametro zero in vista della prossima estate di calciomercato

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il proprio futuro andando a valutare i profili più adatti al proprio progetto tecnico-tattico. Infatti, la dirigenza, vuole regalare a Inzaghi una rosa che possa essere competitiva in Italia ed in Europa, rimediando ai tanti e gravi errori fatti la scorsa estate.

Ma, per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno rispettare i diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi visto che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito assolutamente non semplice, ma doveroso visto che gli acquisti fatti in estate non sono riusciti a far fare il salto di qualità alla squadra nerazzurra in questa stagione.

Intanto, all’Inter, piace sempre un giocatore come Jonathan Tah che si libererà a parametro zero dal Bayer Leverkusen. Il ragazzo, a tal proposito, ha fatto un annuncio importante.

Inter, piace Tah: annuncio importante del giocatore

Jonathan Tah è un giocatore che piace moltissimo alla società nerazzurra e, a parametro zero, potrebbe essere un’occasione succulenta. Il difensore tedesco, intanto, ha fatto un annuncio sul suo futuro.

Infatti, dopo aver detto che lascerà il Bayer, ha anche annunciato che vorrebbe fare un’esperienza all’estero. Dunque, l’Inter, potrebbe risalire in auge prepotentemente, anche se la squadra più vicina a lui sembra essere il Barcellona, una volta che gli verrà fatto spazio a bilancio.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, come detto, dovrà lavorare molto sul mercato estivo dopo i tantissimi errori che ha fatto la dirigenza la scorsa estate. La squadra, infatti, avrebbe potuto fare di più in certi momenti della stagione e con le pedine giuste avrebbe anche vinto qualcosa in più.

Sicuramente, potrà arrivare un difensore giovane, forte e pronto a fare il titolare. Servirà anche un vice-Calhanoglu ed una mezz’ala di qualità. In avanti, serviranno due innesti con caratteristiche non presenti nell’organico attuale. Vedremo nelle prossime settimane.