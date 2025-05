Partita falsata: BATOSTA PER L’INTER | L’annuncio UFFICIALE devasta i tifosi nerazzurri

Arrivano parole molto dure dopo la partita tra Inter e Barcellona che infastidiscono i tifosi interisti

La stagione dell’Inter, fino a questo momento, potrebbe definirsi positiva. La squadra di Simone Inzaghi, nonostante la sconfitta nel derby che è costata l’eliminazione dalla Coppa Italia, è ancora in corsa per la vittoria dello scudetto ed è anche in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

In campionato, in questo momento, il Napoli di Antonio Conte sembra lanciato verso la vittoria e sicuramente le sorti del campionato non dipendono più dai nerazzurri. Simone Inzaghi ha intenzione di fare bene fino alla fine, sapendo che potrebbe non bastare per far rimanere il trofeo ad Appiano Gentile.

In Champions, dopo l’impresa storica contro il Barcellona, i nerazzurri dovranno vedersela contro la squadra di Luis Enrique. Una sfida complicatissima contro una compagine molto forte.

E a proposito della partita contro i catalani, arrivano parole molto dure nei confronti della squadra nerazzurra che hanno infastidito e non poco tutti i tifosi interisti.

Inter-Barcellona, arrivano le parole dure sulla gara

Inter-Barcellona è stata una partita leggendaria che in tanti ricorderanno per tantissimo tempo e che ha consentito ai nerazzurri di ritornare nuovamente in finale di Champions League. Della partita ha parlato con toni duri anche un ex milanista come Ruud Gullit che non ha lasciato spazio a fraintendimenti.

Ecco le sue parole: “Il rigore per l’Inter non c’era e nel terzo gol dei nerazzurri c’era fallo di Dumfries. L’Inter è stata molto fortunata”. Insomma, un risultato che non è andato giù e che ha causato tantissime polemiche. I nerazzurri dovranno reggere alla pressione in vista della finale del 31 maggio.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

Intanto, i nerazzurri, lavorano molto anche in sede di mercato. Infatti, la squadra di Inzaghi va rinforzata in ogni reparto. Sicuramente dovrà arrivare un difensore giovane, forte e già pronto a fare il titolare in maglia nerazzurra.

Poi, un vice-Calhanoglu ed una mezz’ala di qualità. In attacco, dovranno arrivare almeno due elementi che abbiano caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti già in rosa. Bisogna porre rimedio agli errori fatti la scorsa estate.