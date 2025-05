ROVELLA FIRMA CON IL NUOVO CLUB | Addio Lazio, impossibile dire no a questa chance: svolta nella sua carriera

Il centrocampista della Lazio, Rovella, potrebbe lasciare i biancocelesti: una squadra lo vuole fortemente

Tantissime squadre di Serie A hanno già iniziato da parecchi mesi a programmare il futuro in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando i migliori profili che possano fare al caso del loro progetto tecnico-tattico. Ad esempio, l’Inter, dovrà necessariamente iniziare un’opera di ricambio generazionale nella propria rosa.

Infatti, la nuova proprietà di Oaktree, ha dato come mandato quello di ringiovanire la rosa nerazzurra e di rimediare agli errori gravi fatti dalla dirigenza la scorsa estate. La Juventus vuole avvicinarsi quanto più possibile alle prime della classe, sempre tenendo un occhio di riguardo al bilancio.

Il Milan, dal canto suo, punterà su elementi giovani, forti e già capaci di avere l’esperienza adatta per essere titolari in maglia rossonera, in attesa di capire chi saranno il ds e l’allenatore.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo potrebbe essere Nicolò Rovella. Il centrocampista potrebbe lasciare la Lazio e c’è una squadra che sta pressando per lui.

Rovella, addio Lazio? Una squadra spinge per lui

Nicolò Rovella potrebbe lasciare la Lazio in estate. Questo è quello che ipotizza il sito LaLazioSiamoNoi.it. Il giocatore, infatti, sta facendo una grande stagione con la maglia della squadra biancoceleste ed una big di Serie A si è molto interessata a lui in vista del prossimo mercato.

Si tratta dell’Inter che dovrà rinverdire l’organico visto che alcuni elementi non sono più giovanissimi e che altri più giovani, come Asllani, lasceranno il club in estate. La valutazione che ne fa Fabiani è di 60 milioni di euro, anche se ha anche ammesso che l’intenzione è quella di non cederlo a squadre italiane.

Inter, tantissimo da fare nel prossimo mercato

L’Inter, come detto, deve porre rimedio a quegli errori commessi la scorsa estate con l’acquisto di elementi che non hanno fatto fare il salto di qualità alla squadra nerazzurra in questa stagione.

Sicuramente, dovrà arrivare un difensore centrale giovane e forte che sia capace di essere già titolare. Poi, anche una mezz’ala di qualità ed un vice-Calhanoglu. Per l’attacco, si pensa all’arrivo di due punte che abbiano caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti già in rosa.