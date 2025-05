SCELTO FABREGAS COME NUOVO ALLENATORE | Missione accettata, dal 1 luglio sarà UFFICIALE

Cesc Fabregas potrebbe lasciare il Como: per lui sarebbe pronta un’esperienza in una big del nostro campionato

La prossima stagione potrebbe vedere numerosi cambiamenti per quanto riguarda le panchine di tantissime squadre di Serie A. L’Inter, ad esempio, se Simone Inzaghi non dovesse vincere nulla e se la società non avesse intenzione di fare un mercato all’altezza come negli anni passati, potrebbe decidere di far partire il suo allenatore.

Anche la Juventus dovrà capire se si qualificherà alla prossima Champions League. In tal caso, sulla panchina bianconera, potrebbe rimanere ancora Igor Tudor. Il Milan, con ogni probabilità, si separerà da Sergio Conceicao. Troppi risultati discontinui, anche se c’è stata la vittoria della Supercoppa Italiana e una finale di Coppa Italia raggiunta.

Anche l’Atalanta dovrà valutare la posizione di Giampiero Gasperini che ha annunciato che potrebbe lasciare Bergamo già a fine stagione. Se così fosse, allora ecco che al suo posto potrebbe esserci uno tra Thiago Motta, Sarri e Mancini.

Intanto, uno che potrebbe cambiare panchina potrebbe essere Cesc Fabregas. L’allenatore spagnolo dopo una grande salvezza ottenuta con il Como, potrebbe decidere di fare il grande salto.

Fabregas, pronto il grande salto: una big lo vuole fortemente

Cesc Fabregas potrebbe approdare presto in una big del nostro campionato. La Roma, infatti, sta pensando seriamente di affidare a lui la panchina della squadra giallorossa dopo la grande stagione svolta sulla panchina del Como.

In lizza insieme a lui ci sono Farioli, Vincenzo Montella, ma soprattutto Massimiliano Allegri che è il sogno proibito di tutta la tifoseria romanista. Entro il prossimo mese potrebbe esserci l’annuncio ufficiale.

Roma, tutti gli obiettivi di mercato

La Roma, intanto, sta anche pensando a rinforzarsi sul mercato in vista della prossima stagione. Infatti, i giallorossi, vogliono continuare ad avere grandi risultati come in questa seconda parte di stagione, ma hanno bisogno di qualità.

Il sogno è sempre quello di riportare nella Capitale, Davide Frattesi. Ma occhio anche all’attacco, visto che piacciono molto i profili di Lorenzo Lucca dell’Udinese e di Giacomo Raspadori del Napoli. Nelle prossime settimane si potrà capire qualcosa in più da questo punto di vista.