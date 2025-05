PRENDIAMO DUSAN VLAHOVIC: è lui il rinforzo ideale per noi | Arriva prima del Mondiale per Club

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus la prossima estate: il giocatore è pronto a dire addio ai bianconeri

La stagione della Juventus, fino a questo momento, non può essere considerata sicuramente positiva. La squadra bianconera è ancora in lotta per arrivare in Champions League, ma le previsioni della vigilia non sono state rispettate. Dopo il triennio Massimiliano Allegri, infatti, i bianconeri hanno affidato il loro progetto tecnico a Thiago Motta.

Ma le cose non sono andate come sperato e si è arrivati all’esonero dell’ex Bologna. Al suo posto è subentrato Igor Tudor che sta provando a classificarsi tra le prime quattro, anche se non è sicuramente facile visto che c’è una grande bagarre tra tantissime squadre. Un mancato arrivo nell’Europa dei grandi, significherebbe dover fare tagli sensibili.

Uno di questi potrebbe essere quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, infatti, non è riuscito a mostrare il proprio valore in questi anni in bianconero e la società avrebbe deciso di sacrificarlo.

Ma la prossima destinazione del ragazzo potrebbe essere davvero clamorosa. Infatti, c’è una squadra che vorrebbe già prelevarlo prima del Mondiale per Club.

Juventus, Vlahovic può partire: occhio alla prossima destinazione

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus la prossima estate. Dal suo arrivo in bianconero, sono state più ombre che luci e adesso il ragazzo sembra aver rotto definitivamente anche con l’intero ambiente bianconero e i suoi tifosi.

Per questo, in estate, potrebbe essere addio, ma attenzione alla prossima destinazione. Infatti, l’Inter avrebbe intenzione di presentare un’offerta per il giocatore che è in scadenza di contratto nel 2026. Un cartellino che potrebbe avere un costo ribassato, per un attaccante che potrebbe anche rigenerarsi in nerazzurro. La società vorrebbe provare ad acquistarlo prima del Mondiale per Club.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra, intanto, dovrà fare tantissimo sul mercato estivo per porre rimedio ai tanti e gravi errori fatti la scorsa estate, visto che sono arrivati giocatori che non sono riusciti a far fare il salto di qualità alla squadra nerazzurra.

Sicuramente servirà un difensore centrale giovane, forte e capace di essere già titolare. Poi, anche un vice-Calhanoglu e una mezz’ala di qualità. Infine, anche due attaccanti che abbiano caratteristiche differenti rispetto a quelli presenti attualmente nella rosa nerazzurra.