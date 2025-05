Sapete chi è questo tenero ragazzino? Ha indossato la maglia del Milan | Il suo nome vi sorprenderà

Chi sarà mai il ragazzino in foto di copertina? E’ stato un giocatore del Milan molto apprezzato dal suo allenatore

Altro piccolo quiz per i nostri affezionati lettori. La scorsa volta avevamo fatto lo stesso con un grande del calcio italiano e mondiale come Gigi Buffon e adesso riproponiamo lo stessa domanda: chi sarà mai il ragazzino presente nella foto di copertina di questo articolo? Come la scorsa volta, vi daremo degli indizi.

Il primo è che è un nazionale francese. Il secondo è che ha giocato in Premier League, in Liga Spagnola, in Ligue 1 ed anche nel nostro campionato dove ha indossato la maglia rossonera del Milan. Altro indizio: si tratta di un centrocampista che, come caratteristica ha quella di non essere molto appariscente in campo, ma sempre tanto apprezzato dai suoi allenatori.

Ultimo indizio: è stato un pupillo di Massimiliano Allegri. Dunque, avete capito di chi si tratta? Quattro indizi tutti molto utili per arrivare alla soluzione finale del quesito.

Sia che sappiate chi sia, sia se non avete ancora trovato la soluzione corretta, qui sotto vi diremo di chi si tratta. Un giocatore che ha sempre fornito grandi prestazione e garantito continuità di rendimento.

La soluzione al quiz sulla foto del ragazzino misterioso

Dunque, il ragazzino in foto è certamente il centrocampista francese, Mathieu Flamini. Giocatore che ha vestito la maglia della nazionale francese, che in Premier League ha giocato con le maglie del Crystal Palace e, soprattutto, dell’Arsenal. In Liga Spagnola ha giocatore per il Getade e in Ligue 1 con l’Olympique Marsiglia.

In Italia, come detto, ha indossato la maglia del Milan ed è stato un giocatore sempre molto apprezzato da Massimiliano Allegri per l’equilibrio che riusciva a garantire in campo e per la grande capacità di inserimento.

Flamini, da calciatore a carriera rivoluzionata dopo il ritiro

Flamini, dopo la sua carriera da calciatore e dopo aver realizzato tutti i propri sogni da bambino, ha deciso di cambiare completamente vita e di discostarsi dal mondo del calcio.

L’ex centrocampista, infatti, è diventato un imprenditore di successo ed ha deciso di occuparsi di solventi da vendere ad industrie di cosmetici, ma anche di fertilizzanti, vernici e prodotti per la casa. Insomma, un cambio radicale della sua vita.