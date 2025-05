“Vuole che io impazzisca”: bufera tra Icardi e Wanda Nara | RIBALTONE IMPROVVISO NELLA LORO VITA

Arriva il ribaltone improvviso nella vita della ex coppia, Icardi e Wanda Nara: la loro telenovela non è finita

Mauro Icardi è stato sicuramente uno dei giocatori e degli attaccanti più forti degli ultimi anni, non solo passati dall’Inter, ma anche dal nostro campionato. Il centravanti argentino si è sempre contraddistinto per la sua capacità e freddezza sottoporta e di essere decisivo ed incisivo soprattutto all’interno dell’area di rigore.

Un giocatore che, sicuramente, avrebbe potuto dare tanto ancora oggi, ma la cui storia con il club nerazzurro non si è conclusa nel migliore dei modi. Infatti, il rapporto tra il club e l’agente e, ora, ex moglie del giocatore, Wanda Nara, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter al momento delle tensioni con il giocatore, ha ammesso che la squadra non aveva apprezzato le esternazioni tv della showgirl argentina.

Di qui tutto quello che sappiamo con la fascia di capitano tolta e le assenze del giocatore che, poi, ha rotto completamente qualsiasi rapporto con i tifosi nerazzurri. Di lì, il passaggio al Paris Saint-Germain e la fine di tutto.

Oggi, però, i rapporti tra Icardi e Wanda Nara, dopo il divorzio sono molto freddi, ma le loro vicende personali fanno ancora discutere molto. La loro telenovela non è ancora finita.

Icardi-Wanda Nara, telenovela infinita: “Vuole che io impazzisca”

La telenovela tra Icardi e Wanda Nara, nonostante il divorzio consumato, non è ancora terminata. Infatti, non mancano mai le frecciate tra le parti e le lotte per ciò che verrà dopo la conclusione del loro matrimonio.

Di recente, la stessa Wanda Nara, ha parlato della relazione tra Icardi e China, che si dice che presto si sposeranno. Ecco le sue parole: “Lei ama che io impazzisca, ama il mio intervento a LAM, ama che io le risponda. Lui non risponde ed è trattenuto solamente perchè lei lo ha minacciato che se parla, lo lascia e gli cade il piano”.

Mauro Icardi, una carriera non esplosa a causa delle scelte sbagliate

Mauro Icardi sarebbe potuto essere il centravanti dell’Inter ancora per parecchi anni. Il numero 9 argentino avrebbe anche meritato, per le sue qualità, di vincere qualcosa di importante in maglia nerazzurra.

Ma le scelte ed il tempismo sbagliato l’hanno fatta da padrona e questo ha portato a conseguenze che hanno rallentato di molto la sua carriera anche da altre parti.