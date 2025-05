Le donne lo amano, ha vinto un MONDIALE e non solo | Riconoscete questo bambino? E’ una star del CALCIO

Chi è il bambino misterioso presente nella foto di copertina di questo articolo? Alcuni indizi per la soluzione finale

Nuovo appuntamento con i nostri affezionati lettori per quanto riguarda i quiz della nostra testata. Nei giorni scorsi, infatti, vi abbiamo proposto lo stesso indovinello con due giocatori che anno fatto cose molto importanti in Serie A e non solo come Gianluigi Buffon e il centrocampista francese, Mathieu Flamini.

Stavolta è il turno di un’altra star del nostro calcio. E, come di consueto, arrivano alcuni indizi per provare ad indovinare. Il primo è che è stato una bandiera di un club di Serie A. In Italia ha giocato per due squadre e ha fatto l’esordio tra i grandi con la maglia della squadra della sua città. Ha vinto un Mondiale e anche una Champions League.

Ci siete arrivati? Avete capito di chi si tratta? Come ulteriore aiuto, se dal viso non si riuscisse ancora a capire chi è questo fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, un suggerimento potrebbero darlo i suoi occhi inconfondibili.

Dunque, dopo questa carrellata di indizi, vediamo un po’ se siete riusciti ad arrivarci o se, invece, avete sbagliato il vostro tentativo. La soluzione arriva nel paragrafo successivo.

Chi è il bambino misterioso? Ecco la soluzione al quesito

Dunque, la soluzione al nostro quiz è Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juventus è stato una bandiera, forse la più importante, del club bianconero. Ha giocato anche per il Padova, squadra della sua città, con la quale ha anche esordito.

Con la Nazionale è riuscito a vincere anche un Mondiale e con la squadra bianconera anche una Champions League, ai calci di rigore, in finale contro l’Ajax. Fu anche decisivo nella vittoria della successiva Coppa Intercontinentale con un grandissimo gol segnato al River Plate. Siete riusciti ad indovinarlo?

Del Piero, una vita dedicata alla Juventus

Alessandro Del Piero è l’immagine principale quando si pensa alla Juventus. L’ex capitano bianconero è riuscito a vincere tutto con la maglia bianconera e lo ha fatto da protagonista.

Non solo, ma non ha mai lasciato la sua squadra nei momenti di difficoltà, come quando è andato in Serie B a causa di Calciopoli. I tifosi juventini, adesso, lo vorrebbero all’interno della società.