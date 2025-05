PAGATA LA CLAUSOLA RESCISSORIA DI KEAN: addio alla Fiorentina | Firma immediata con la BIG EUROPEA

Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina dopo una stagione strepitosa con la squadra di Raffaele Palladino

Tantissime squadre di Serie A stanno già iniziando a programmare il prossimo mercato per provare a rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Ad esempio, l’Inter dovrà necessariamente dare avvio ad un’opera di ricambio generazionale per porre rimedio agli errori fatti nella passata stagione dove gli acquisti non hanno fatto fare il salto di qualità alla squadra.

Questo perchè la proprietà di Oaktree ha imposto di abbassare l’età media della rosa nerazzurra. La Juventus, dal canto suo, dovrà necessariamente provare ad avvicinarsi alle prime della classe, sempre tenendo un occhio di riguardo al bilancio. Anche il Milan cercherà di puntare su elementi giovani, forti e capaci di essere già titolari nella squadra rossonera.

L’Atalanta capirà quelle che saranno le prossime mosse di mercato in base alle cessioni, con Lookman ed Ederson pronti a fare il grande salto in una big.

Intanto, uno dei grandi protagonisti di questo campionato di Serie A come Moise Kean, potrebbe lasciare la Fiorentina. Una squadra vuole provare a pagare al sua clausola risolutoria.

Fiorentina, Kean può partire: ecco chi lo vuole

La Premier League bussa alla porta della Fiorentina. Obiettivo: strappare ai Viola il loro attaccante, Moise Kean. Secondo quanto riportato da Footmercato.net, infatti, il Manchester United sarebbe pronto a pagare la clausola da 52 milioni di euro contenuta nel contratto del giocatore.

Un gruzzolo che i Red Devils hanno già a disposizione, ma potrebbero ulteriormente raggiungere con la cessione di Hojlund che piace tantissimo alla Juventus. I Viola, con quei soldi, potrebbero rinforzare ulteriormente la loro squadra per la prossima stagione. Ma ogni decisione verrà presa al termine della stagione.

Fiorentina, pronto un rinnovo a sorpresa

Intanto, la Fiorentina, si appresta a rinnovare uno dei suoi più grandi talenti in rosa. Si tratta di Pietro Comuzzo. Il difensore centrale ha esordito quest’anno con la squadra Viola ed è riuscito a raggiungere anche la Nazionale italiana.

Il classe 2005, inoltre, è molto ricercato da tante big italiane come Napoli, Juventus e Milan, ma Pradè è pronto a blindarlo con un contratto fino al 30 giugno del 2030.