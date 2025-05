ECCO LA TOP 11 dei BIDONI dell’Inter | Impossibile non nominare questo attaccante: la formazione completa

Ecco la top 11 dei giocatori che non hanno minimamente lasciato il segno vestendo la maglia nerazzurra

La stagione dell’Inter, fino a questo momento, può essere considerata sicuramente positiva. La squadra di Simone Inzaghi, nonostante l’eliminazione in Coppa Italia causata dal Milan che si giocherà la finale contro il Bologna allo stadio Olimpico, è ancora in corsa sia per il campionato che per la Champions League.

I nerazzurri sono distaccati da tre punti dal Napoli di Antonio Conte capolista. Il calendario e la fatica non aiutano sicuramente Lautaro e compagni, e la squadra partenopea sembra oramai essere definitivamente lanciata verso la vittoria del quarto scudetto della sua storia. In Champions League, i nerazzurri sono riusciti a fare un vero e proprio miracolo.

Infatti, la vittoria in rimonta contro il Barcellona per 4-3 ha permesso l’accesso in finale dove ci sarà la sfida proibitiva contro il Paris Saint-Germain del grande ex Achraf Hakimi.

Intanto, in nerazzurro, sono passati tantissimi campioni che hanno scritto la storia, ma anche tanti giocatori che non si sono rivelati all’altezza. Di seguito ecco la top 11 dei giocatori che non hanno lasciato il segno.

Inter, ecco la Top 11 dei bidoni nerazzurri

Dunque, di seguito, ecco la top 11 dei giocatori che non si sono rivelati all’altezza in maglia nerazzurra. In porta, sicuramente, Fabian Carini, portiere prelevato dalla Juventus nell’ambito dello scambio con Fabio Cannavaro. In difesa, linea a quattro formata da Jonathan, Vivas, Sorondo e Gresko, che i tifosi nerazzurri ricorderanno per lo sventurato 5 maggio.

A centrocampo il trio è formato da Vampeta, Guglielminpietro e Mvila, mentre il trio offensivo viene composto da Gabigol, Tommaso Rocchi e Jaoquin Correa. In panchina, l’allenatore è Marco Tardelli, ricordato per il 6-0 subito nel derby contro il Milan.

Inter, ecco gli altri bidoni della storia

Ma la lista potrebbe ancora continuare per la squadra nerazzurra. Il secondo portiere potrebbe essere Radu, ricordato per l’errore famoso di Bologna. In difesa anche gli ex rossoneri Coco ed Helveg, insieme a Rolando e Felipe, oltre a Montoya, Alvaro Pereira Dalbert e Cedric.

A centrocampo, la lista continua con Joao Mario, Gagliardini, Kuzmanovic, Kondogbia, Gargano e Schelotto. In avanti ecco i vari Quaresma, Belfodil, Castaignos, Livaja e Biabiany. Se volessimo ipotizzare anche la presenza di un vice-allenatore, la scelta ricadrebbe senza dubbio su Frank de Boer.