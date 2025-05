DRAMMA INTER, ha accusato un arresto cardiaco | Attimi di grande paura

Durante Inter-Barcellona c’è stata la notizia che ha preoccupato tutti: ha accusato un arresto cardiaco

La stagione dell’Inter, fino a questo momento, può essere considerata sicuramente molto positiva. La squadra di Inzaghi, infatti, è riuscita a lottare su tutti i fronti fino alla fine. In campionato, in questo momento, i nerazzurri si trovano a meno tre dal Napoli capolista, anche se la squadra di Antonio Conte sembra parecchio lanciata verso la vittoria del quarto scudetto.

In Coppa Italia i nerazzurri sono caduti in semifinali a causa dell’ennesimo derby perso in questa stagione. Il Milan affronterà il Bologna in finale. Infine, in Champions League, la squadra di Inzaghi è riuscita nell’impresa di raggiungere la finale della competizione, dove se la vedrà contro il Paris Saint-Germain in una sfida proibitiva.

La vittoria in semifinale contro il Barcellona è stata pazzesca, una partita che in molti ricorderanno per tutta la vita. Intanto, a tal proposito, è arrivata una cattiva notizia.

Infatti, c’è stato l’annuncio di un arresto cardiaco durante la gara. Momenti di grandissima tensione e che sarebbero potuti culminare in un vero e proprio dramma.

Inter, dramma sugli spalti: l’uomo ha accusato un arresto cardiaco

La grande vittoria ottenuta contro il Barcellona ha portato l’Inter a giocarsi la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain in una partita che sarà sicuramente parecchio difficile per la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi.

Intanto, durante la semifinale di ritorno, un uomo ha subito un arresto cardiaco. Grandi attimi di tensione al termine della gara per il tifoso poco più che quarant’enne che non aveva mai dato segnali di problematiche simili e che è stato defebrillato per ben quattro volte. Per fortuna, successivamente, l’uomo è riuscito a riprendersi.

Inter, tanto da fare sul mercato in vista di giugno

Tornando alle questioni di campo, i nerazzurri, in vista dell’estate, dovranno fare davvero tantissimo sul mercato per rimediare agli errori gravi della dirigenza della scorsa estate e per dare ad Inzaghi una squadra che possa competere su tutti i fronti.

Sicuramente dovrà essere acquistato un difensore centrale giovane e già capace di essere titolare, così come saranno necessari un vice-Calhanoglu ed una mezz’ala di qualità. In attacco, si cercheranno due punte con caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti attualmente in rosa.