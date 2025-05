Pronto Vincenzo? Italiano scelto come allenatore | Abbiamo bisogno di te: ti aspettiamo per firmare il contratto

Vincenzo Italiano, dopo una grande stagione al Bologna, potrebbe lasciare l’Emilia per andare su un’altra panchina

Nella prossima stagione, tantissime panchine di Serie A, potrebbero cambiare. L’Inter, ad esempio, se Simone Inzaghi non dovesse vincere nulla in questa stagione e se non ci dovessero essere rinforzi adeguati sul mercato, potrebbe separarsi dal tecnico nerazzurro. Il Milan, molto probabilmente, si separerà da Sergio Conceicao.

Il portoghese, nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana e la finale di Coppa Italia, non ha convinto la dirigenza rossonera. La Roma dovrà cercare il post-Ranieri e ci sono Farioli, Montella, Fabregas e Allegri in lizza per i giallorossi. La Juventus dovrà capire se riuscirà ad arrivare in Champions League. In tal caso, potrebbe rimanere Igor Tudor.

L‘Atalanta dovrà capire le reali intenzioni di Giampiero Gasperini. Se il tecnico dovesse decidere di lasciare Bergamo in questo finale di stagione, ecco che al suo posto potrebbero esserci uno tra Sarri e Mancini.

Intanto, uno dei protagonisti del valzer di allenatori, potrebbe essere sicuramente Vincenzo Italiano. Nonostante la bella stagione con il Bologna, il tecnico potrebbe fare il grande salto definitivo.

Bologna, via Italiano? Ecco chi lo vuole

Vincenzo Italiano è un candidato forte per la panchina del Milan. Il tecnico del Bologna, infatti, ha impressionato tutti sulla panchina della squadra rossoblù, tanto che la dirigenza rossonera sta valutando anche il suo profilo.

Le tempistiche, però, come riportato da Calciomercato.com, sarebbero molto lunghe, visto che prima bisognerà capire chi sarà il nuovo ds. In ogni caso ogni decisione definitiva verrà presa solamente dopo la fine della stagione. Sicuramente, insieme a lui, l’altro candidato forte rimane Massimiliano Allegri.

Milan, ecco tutti i profili che piacciono sul mercato

Il Milan, intanto, lavora anche sul mercato. I rossoneri hanno intenzione di rinforzare la squadra con elementi giovani, ma capaci già di essere titolari. Per la difesa piacciono molto Comuzzo della Fiorentina, Antonio Silva del Benfica e Mosquera del Valencia.

In mezzo, invece, sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per Samuele Ricci del Torino. In avanti, piace tantissimo Lorenzo Lucca dell’Udinese. Nei prossimi mesi si entrerà nella fase calda di queste trattative.