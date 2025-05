Non ci servi più, via dall’Inter | Oramai sei troppo vecchio: possiamo fare a meno di te, VATTENE VIA

L’Inter ha comunicato al suo giocatore che non punterà su di lui nella prossima stagione a causa della sua età

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. Infatti, la dirigenza nerazzurra, dovrà porre rimedio ai tanti e gravi errori commessi la scorsa estate in cui sono stati acquistati giocatori che non sono riusciti a far fare un salto di qualità ai nerazzurri.

L’obiettivo è quello di regalare ad Inzaghi una squadra che possa essere competitiva su tutti i fronti. Ma, per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno necessariamente obbedire ai diktat della proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare il monte ingaggi che, ad oggi, è il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito sicuramente non semplice, ma che la società deve necessariamente portare avanti in modo tale da poter competere ancora per grandissimi traguardi.

Intanto, a proposito di ringiovanimento della rosa, la società ha in mente di non puntare più su un giocatore che ha rappresentato uno dei leader tecnici della squadra di Simone Inzaghi.

Inter, un senatore potrebbe lasciare i nerazzurri

La società nerazzurra sta facendo molte riflessioni su alcuni elementi della rosa in vista della prossima stagione. Uno di loro è sicuramente Sommer. Il portiere svizzero, infatti, è in là con gli anni e non rientrerebbe nei parametri della nuova proprietà.

Tra le altre cose, il giocatore, in questa stagione, seppur abbia avuto un rendimento molto alto, potrebbe cercare una nuova destinazione. Per cui, il pensiero di avere un elemento più fresco si sta facendo sempre più largo per la dirigenza. Ma ogni discorso sarà rinviato al termine della stagione.

Inter, tantissimo da fare sul mercato

L’Inter, per il mercato, dovrà fare tantissimo per rimediare agli errori fatti la scorsa estate. Sicuramente dovrà arrivare un difensore centrale capace di essere un giocatore già pronto a fare il titolare.

Poi, due esterni per entrambe le fasce, una mezz’ala di qualità, un vice-Calhanoglu e due attaccanti con caratteristiche non presenti attualmente nella rosa nerazzurra. Tutto si deciderà nei prossimi mesi.