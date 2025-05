“E’ tutto ingiusto”: sentenza su Sinner | Arriva la SVOLTA dopo la SQUALIFICA

Arrivano parole importanti su Jannik Sinner dopo il termine della sua squalifica per il caso doping

Jannik Sinner è sicuramente il tennista italiano e non del momento. L’altoatesino, infatti, grazie ai suoi grandi miglioramenti sul campo e grazie, soprattutto, alle tantissime vittorie ottenute nonostante la giovanissima età, è riuscito a raggiungere il grande traguardo di essere il numero uno al mondo nella classifica Atp.

Un traguardo inimmaginabile per il tennis italiano fino a qualche tempo fa. Ma gli ultimi mesi sono stati scanditi dalla vicenda doping a causa dell’assunzione del Clostebol. Il tennista italiano, infatti, ha assunto questa sostanza vietata a sua insaputa, a causa di una negligenza di un membro del suo staff.

La questione, alla fine, si è risolta con il patteggiamento con la WADA per una squalifica di tre mesi a cui sono seguite tantissime polemiche sia in favore che contro il tennista italiano.

Intanto, a proposito del caso Clostebol, arrivano parole importanti a dare man forte a Sinner. Una collega ci ha tenuto a dire la sua su tutta la vicenda e su quanto accaduto.

Sinner, arrivano parole importanti dopo il caso doping e la squalifica

Dopo la squalifica, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo, davanti al pubblico di casa, per gli Internazionali di Roma. Una competizione in cui il tennista italiano vorrà mostrare al mondo di essere ancora lui il numero uno e di vendicare l’ingiustizia subita.

Intanto, a suo sostegno, è intervenuta la collega e connazionale Jasmine Paolini. Ecco le sue parole: “L’ho incontrato ieri, è bello rivederlo. Quello che è successo è un po’ strano, credo che la sospensione sia stata fortemente ingiusta, essere stato fuori tre mesi non ha aiutato nessuno”.

Antidoping, qualche domanda da porsi

Le parole di Paolini sono solamente le ultime di una lunga serie di atleti che mandano dei chiari messaggi all’antidoping. E’ possibile che venga punito e soprattutto che venga fatto con pene così pesanti anche chi, nei fatti, ha assunto – con tutte le prove del caso, ovviamente – sostanze a propria insaputa?

Questo genera solamente confusione negli atleti che magari possono risultare positivi anche per aver abbracciato una persona che ha usato una sostanza vietata. Insomma, ci sono sicuramente tante domande da porsi.