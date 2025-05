ULTIM’ORA FORMULA 1: tremendo lutto | Il pilota se ne è andato per sempre, che dolore

Arriva il tremendo lutto in Formula 1: una leggenda di questo sport si è spento lasciando un vuoto enorme

Il Mondiale di Formula 1 è iniziato da appena quattro Gran Premi, ma già si sta iniziando a delineare la situazione in merito alle vetture che competeranno per la vittoria finale. Le Ferrari, sono già fuori dalla lotta. Per carità, il tempo per recuperare terreno ci sarebbe pure, ma l’impressione è che c’è ancora tanto, troppo da lavorare per essere competitivi.

Hamilton e Leclerc, in questo momento, si trovano rispettivamente in settima e quinta posizione e 53 e 41 punti in classifica. Le prime posizioni sono monopolizzate dalle McLaren con Lando Norris, in seconda posizione, a quota 115 punti, ma soprattutto con Piastri con 131 punti che stanno provando a creare già il vuoto.

Sul gradino più basso del podio, ecco Verstappen su RedBull, mentre la medaglia di legno, in questo momento, andrebbe a Russel su Mercedes. Insomma, vedremo cosa succederà nella prossime settimane.

Intanto, per tutta la Formula 1, è arrivata la notizia della morte di una delle grandi leggende di questo sport. Un vuoto incolmabile per un grande pilota che ha dato tantissimo.

Formula 1, lutto incredibile: dolore atroce e vuoto incolmabile

La Formula 1 piange la morte di un grandissimo di questo sport come il pilota tedesco, Jochen Mass. Pilota che ha gareggiato tra il 1973 ed il 1982, per poi gareggiare anche alla 24Ore di Le Mans che è riuscito a vincere nel 1989.

Le cronache, lo ricordano anche per essere stato coinvolto nel tragico incidente che ha portato alla morte di Gilles Villeneuve. Con la McLaren è riuscito a vincere un solo Gran Premio nel 1975 in Spagna. Un dolore a cui tutti i membri della Formula 1 si sono stretti.

Ferrari, tantissimo da lavorare per poter competere

Tornando alle questioni di pista, per quanto riguarda la Ferrari, la strada sembra essere già in salito e siamo solo ad inizio stagione. Il cavallino rampante non riesce ad avere una vettura competitiva per i suoi piloti ed anche le strategie utilizzate fino a questo momento non hanno funzionato.

Addirittura si ventila di un possibile addio sia di Charles Leclerc che di Lewis Hamilton a fine stagione se le cose non dovessero migliorare sensibilmente.