Prendiamo Svilar, E’ LUI IL NOSTRO VERO OBIETTIVO | Ci serve un nuovo portiere, vogliamo solo TE

Il portiere della Roma, Svilar, potrebbe lasciare la squadra giallorossa in estate e passare in una big

La stagione della Roma può essere definita dal doppio volto. Il progetto tecnico della squadra giallorossa, inizialmente, era stato affidato all’ex capitano Daniele De Rossi. Ma i risultati non sono stati soddisfacenti e, dopo sole quattro giornate, anche a causa dei rapporti freddi con la società, si è optato per il suo esonero.

Al suo posto è arrivato il tecnico croato, Ivan Juric. Ma qui le cose sono andate addirittura peggio. Infatti, l’ex Torino non è riuscito a far vedere la sua mano, non legando con molti senatori e con l’ambiente romano. La squadra era finita, addirittura, a due punti dalla zona retrocessione. Per questo anche per lui c’è stato l’esonero.

Quindi, è stato richiamato Claudio Ranieri che, dal suo arrivo in panchina, ha avuto una marcia scudetto e adesso è in piena lotta per il quarto posto conquistato la scorsa giornata.

Intanto, una grande rivelazione della squadra della Capitale è stato sicuramente il giovane portiere, Svilar. Il giocatore ha attratto tantissime squadre a sè e potrebbe partire in estate.

Roma, Svilar può partire: c’è una squadra favorita per lui

La Roma, in vista dell’estate, potrebbe perdere il suo portiere Svilar. Il giocatore sta giocando una grande stagione in giallorosso ed è stato sicuramente il miglior portiere del campionato. In ballo c’è un rinnovo del contratto, anche se non è ancora stata trovata la quadra.

Su di lui ci sono gli occhi di tantissime big europee, ma la squadra che, in questo momento sembra volerlo maggiormente è sicuramente il Barcellona. La squadra catalana, infatti, ha due portieri come ter Stegen e Szczesny che sono avanti con gli anni e dunque sta pensando di dare una rinfrescata al reparto con un grande talento.

Mercato Roma, tutti gli obiettivi per l’estate

La Roma, intanto, lavora al prossimo mercato cercando di centrare tutti gli obiettivi che la società si è posta. A centrocampo il sogno è sempre quello di riportare in giallorosso, Davide Frattesi.

In attacco, invece, piacciono molto i profili di Lorenzo Lucca dell’Udinese e di Giacomo Raspadori del Napoli.