COLPO NICO PAZ: lo hanno convinto subito | Arriva la chance in un top club

Nico Paz potrebbe lasciare il Como in estate e per lui è pronto l’approdo in un top club

Uno dei grandissimi protagonisti del nostro campionato è sicuramente il trequartista del Como, Nico Paz. Il giocatore argentino classe 2004, infatti ha sfornato grandissime prestazioni, dimostrando di essere sicuramente il miglior giovane del campionato e un prospetto di fuoriclasse che potrà fare cose molto importanti.

Il Como sicuramente è un ambiente che, in questo momento, può consentirgli di esprimersi al meglio e senza tante pressioni. Non solo, ma un allenatore che propone un calcio molto offensivo e capace di puntare sui giovani come Cesc Fabregas, gli ha consentito di esprimersi, sicuramente al meglio delle sue possibilità.

Il tecnico spagnolo ha predetto per lui un futuro da mezz’ala di qualità, ma il ragazzo deve prima dimostrare miglioramenti per quanto riguarda i movimenti senza palla e i rientri difensivi.

Intanto, sul ragazzo, si sono informate tantissime squadre. Ma una big è pronta a fare di tutto per averlo con sè nella prossima stagione per farlo giocare titolare.

Nico Paz, pronto il grande salto: un big lo vuole

Nico Paz è pronto a fare il grande salto in una big. Il centrocampista argentino ha messo in mostra tutte le sue qualità e ha intenzione di provare una nuova esperienza. Una big è pronta a puntare su di lui.

Si tratta dell’Inter che cerca una mezz’ala di qualità e che sia anche giovane, in modo da dare un elemento valido a Simone Inzaghi e da ringiovanire l’organico. Insomma, un interesse concreto, anche per il pressing di Javier Zanetti sulla famiglia, ma una eventuale trattativa difficile e tutta da scrivere.

Como-Real Madrid, la situazione su Nico Paz

Como e Real Madrid dovranno ragionare sul futuro di Nico Paz, prima di pensare a qualunque altro interesse. Infatti, la società lombarda vorrebbe tenere il giocatore un’altra stagione, ma c’è una situazione contrattuale molto complessa.

Infatti, il Real Madrid, vanta una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore, ma anche una recompra triennale che vale 6 milioni il primo anno, 8 milioni il secondo e di 10 milioni di euro per il terzo anno.