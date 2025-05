CRISTIANO RONALDO IN SERIE A, occhio al grande ritorno | Ehi Cris, ti va di chiudere la carriera da noi?

Cristiano Ronaldo potrebbe approdare clamorosamente in Serie A nella prossima finestra di mercato

Cristiano Ronaldo è stato sicuramente uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Sicuramente, il fuoriclasse portoghese può essere catalogato come il miglior bomber di tutti i tempi. Una carriera strepitosa sia con i club che con la maglia della nazionale in cui ha sempre lasciato il segno.

Dallo Sporting Lisbona che lo ha messo in mostra, al Manchester United che lo ha reso grande. Fino al Real Madrid che gli ha permesso di fargli vincere tutto e più volte, e alla Juventus che gli ha permesso di vincere anche in Italia, fino all’Al-Nassr che può fargli battere ancora qualche record.

Insomma, un vero e proprio fuoriclasse che ha ancora molto da dare. E potrebbe esserci una clamorosa suggestione di mercato che potrebbe portare CR7 nuovamente in Italia.

Infatti, un club sta facendo un pensiero a portarlo in Serie A. Un’idea che potrebbe caricare tutto l’ambiente ed anche lo spogliatoio che ha bisogno di essere rigenerato.

Ronaldo in Italia? Una squadra pensa a lui

Cristiano Ronaldo potrebbe ritornare in Italia ed in Serie A. Un’idea o forse solamente una suggestione. Dopo la sua esperienza alla Juventus, il Milan starebbe pensando di portarlo a Milanello per avere un giocatore di sicura leadership che possa rigenerare l’ambiente rossonero.

L’idea sarebbe quella di renderlo l’uomo immagine e non potrebbe essere altrimenti, ma anche di potergli far fare un ultimo anno a grandi livelli. Insomma, un trasferimento che avrebbe sicuramente una grande utilità sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista del marketing.

Milan, tutti gli obiettivi di mercato dell’estate

Il Milan, intanto, sta già programmando il proprio futuro in merito alla prossima stagione. I rossoneri sono molto interessati a giocatori giovani che possano essere già titolari e rappresentare un grande asset per il club.

In difesa piacciono i profili di Comuzzo della Fiorentina, Antonio Silva del Benfica e di Mosquera del Valencia. In mezzo sembra essere molto vicino l’arrivo di Samuele Ricci dal Torino. Insomma, un mercato tutto in divenire per la società rossonera che vuole migliorarsi.