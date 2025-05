Ci servi ASSOLUTAMENTE per il Mondiale per Club | Vieni subito da noi: RICHIESTA UFFICIALE DI TRASFERIMENTO

Il giocatore sembra aver preso oramai la sua decisione, lasciando il club di una vita per fare un salto ulteriore

Tantissimi club stanno già iniziando la loro programmazione in vista della prossima stagione. Infatti, i vari dirigenti, vogliono trovare i profili più adatti per le rispettive rose per rinforzare ulteriormente le squadre. L’Inter, ad esempio, dovrà dare avvio ad un’opera di ricambio generazionale all’interno della sua rosa.

Secondo quanto ordinato dalla nuova proprietà di Oaktree, infatti, la scelta è quella di ringiovanire la rosa nerazzurra. La Juventus ha intenzione di avvicinarsi alle prime della classe, sempre tenendo d’occhio il proprio bilancio. Il Napoli, invece, vuole aggiungere qualità ad una rosa già forte per giocarsi le proprie carte anche in Champions League.

Il Milan, invece, come oramai di consueto, vorrà puntare su giocatori che siano giovani, forti e capaci di giocare da titolari fin da subito in modo da poter creare ulteriore valore.

Intanto, un giocatore, ha deciso di lasciare il proprio club storico per fare un grande salto. La possibile nuova squadra ha intenzione di prelevarlo entro il Mondiale per Club per aver a sua disposizione.

Addio certo, c’è la richiesta: lo vogliono per il Mondiale per Club

Il terzino del Liverpool, Trent Alexander-Arnold è pronto a lasciare Anfield a parametro zero per provare una nuova avventura. La squadra che sembra essere più vicina ad acquistarlo è il Real Madrid che metterebbe a segno un grandissimo colpo di mercato.

E proprio a tal proposito, c’è la notizia che riguarda l’inglese e la squadra spagnola visto che pare che i Blancos avrebbero già fatto richiesta ai Reds di liberarlo già alla fine della Premier League in modo tale da averlo a diposizione per il Mondiale per Club estivo.

Real Madrid, tutti gli obiettivi di mercato

Intanto, il Real Madrid, si guarda intorno per quanto riguarda il mercato ed è alla ricerca di profili che possano rinforzare la propria rosa. Sulla corsia mancina di difesa sembra essere sfumato Davies, quindi occhio alla situazione di Theo Hernandez.

Ma non è finita qui, perchè sempre per il reparto difensivo piace tantissimo il classe 2005 del Bournemouth, Huijsen che costa circa 60 milioni di euro.