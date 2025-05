Riuscite a riconoscere questo bambino? E’ un fuoriclasse del calcio mondiale: adesso è TOTALMENTE CAMBIATO

La foto in copertina raffigura un grande del calcio mondiale che ha scritto la storia: riuscite a riconoscerlo?

Un piccolo indovinello per i nostri affezionati lettori. Quest’oggi, la nostra redazione, ha intenzione di fare un piccolo quiz per immagini. Come avrete notato, la foto di copertina di questo articolo, raffigura la foto di un bambino. Come anticipato, quello fotografato, non è solo un bambino, ma si tratta di uno dei più grandi calciatori della storia mondiale.

Le sue fattezze sono molto cambiate, ovviamente. Ma per provare ad indovinare di chi si tratta, daremo qualche indizio. Il calciatore in questione ha giocatore per due squadre di club italiane e per una squadra straniera. Oltre a questo, non ha mani vinto la Champions League, ma ha vinto un Mondiale.

E’ stato capitano sia per la sua squadra di club che per la sua nazionale. Infine, suggerimento di tipo somatico, guardare attentamente il taglio degli occhi che potrebbe far intuire molto.

Allora, avete indovinato? Un giocatore importantissimo che si è ritirato anche da pochi anni e che ha scritto la storia del calcio, delle squadre di club per cui ha militato e anche della nazionale per cui ha giocato.

Calciatore misterioso: avete indovinato?

Dunque, per arrivare alla soluzione, sì il calciatore misterioso in questione è proprio lui: Gianluigi Buffon. Il numero uno per antonomasia, riconosciuto da tutti come il miglior portiere di tutti i tempi e che ha scritto pagine importanti con la Juventus, con il Parma, con il Paris Saint-Germain e con la Nazionale italiana.

Indimenticabile la vittoria del Mondiale del 2006 con gli azzurri in cui fu anche uno dei principali protagonisti. Bandiera della Juventus e amato in ogni parte della terra da tantissimi appassionati di calcio.

Buffon, una carriera straordinaria sempre ad altissimi livelli

La carriera di Gianluigi Buffon è stata costellata da tantissime vittorie e da parate super. La cosa che lo ha reso unico è stato il suo rendimento sempre continuo nel corso degli anni.

Mentre altri portieri, magari, avevano le annate in cui erano considerati in quel momento preciso i migliori al mondo, lui è sempre stato nella prime posizioni per tutta la durata della sua carriera. Cosa che lo ha reso riconoscibile e un punto di riferimento per tutti, oltre ad essere il miglior portiere di tutti i tempi.