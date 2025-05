Marotta, ma sei serio? ALTRO COLPACCIO GRATIS PER L’INTER | Che goduria per Simone Inzaghi

L’Inter, in estate, proverà ad affondare il colpo per un altro giocatore a parametro zero: altro colpo di Marotta?

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il futuro per costruire la squadra in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra dovrà rimediare ai gravissimi errori fatti la passata estate quando sono stati acquistati giocatori che poi non si sono rivelati all’altezza della situazione e non hanno aiutato la squadra in campo.

La dimostrazione è che gli uomini di Simone Inzaghi sono molto vicini a non vincere nulla quest’anno. Ma per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin, dovranno rispettare i diktat della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare il monte ingaggi che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non facile, ma doveroso, visto che il tecnico nerazzurro merita i mezzi necessari per vincere altri trofei e per poter competere sia nel campionato italiano che in Europa.

Intanto, arriva la notizia di un altro possibile colpo a parametro zero firmato Marotta. Il giocatore potrebbe arrivare gratis in nerazzurro la prossima estate.

Inter, altro colpo a zero? Ecco di chi si tratta

L’Inter non molla la presa per quanto riguarda Jonathan Tah. Il difensore tedesco ha annunciato che lascerà il Bayern Leverkusen a parametro zero in estate. Su di lui c’è molto forte il Barcellona che però deve fare spazio in rosa prima di poterlo tesserare.

Il giocatore è molto vicino alla squadra catalana, ma i nerazzurri fino a quando non c’è la firma sul contratto, sperano di poter fare breccia su di lui per convincerlo.

Inter, tantissimo da fare sul mercato in estate

La società nerazzurra, come detto, dovrà rimediare ai tantissimi e gravissimi errori commessi lo scorso mercato estivo. Infatti, bisognerà fare veramente tanto per quanto riguarda il mercato. Sicuramente dovrà arrivare un difensore giovane e capace di essere già titolare.

Poi, occhio alle corsie esterne e ad un terzo di difesa. Servirà anche un vice-Calhanoglu affidabile e una mezz’ala di qualità titolare. Infine, in attacco, ci vorranno almeno due innesti affidabili in zona gol e fisicamente per far rifiatare i due titolari.