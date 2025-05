Chiamato Balotelli al telefono, vieni da noi a chiudere la carriera | Ultima chance prima del ritiro

Mario Balotelli potrebbe avere un’ultima chance di carriera prima del ritiro: una squadra lo cerca

Uno dei colpi di mercato più interessanti della sessione estiva di mercato è stato sicuramente quello di Mario Balotelli al Genoa. L’ex attaccante della Nazionale italiana è arrivato dopo la chiusura del mercato a parametro zero. L’allora allenatore del Grifone, Alberto Gilardino, aveva espressamente richiesto lui come rinforzo in attacco.

La squadra gialloblù, infatti, navigava in acque cattive di classifica e rischiava la retrocessione, dopo aver perso elementi importanti come Gudmunsson e Retegui. E proprio per questo, lo stesso Gilardino, è stato esonerato e al suo posto è stato chiamato, con molta diffidenza, Patrick Vieira a gestire una situazione non semplice.

Il tecnico francese ha fatto un vero e proprio miracolo riportato grande solidità e permettendo alla squadra di raggiungere una salvezza che sembrava insperata. Ma con il suo arrivo, le porte per Balotelli sono rimaste sempre chiuse.

L’attaccante lascerà la Liguria al termine della stagione e c’è già il primo interesse da parte di una squadra che vuole puntare su di lui per poter fare cose molto importanti.

Balotelli, ultimo ballo: una squadra di C lo cerca

Mario Balotelli potrebbe andare a giocare in Serie C dalla prossima estate. L’attaccante del Genoa, infatti, lascerà la squadra gialloblù e dovrà trovarsi una nuova sistemazione.

A tal proposito, il Trapani ha già fatto più di un pensierino su di lui. L’intenzione della società siciliana è molto chiara ed è quella di ritornare in Serie B nel più breve tempo possibile, per poi puntare alla promozione in Serie A. Il progetto è molto ambizioso e la cosa potrebbe allettare l’attaccante italiano per l’ultima fase della sua carriera.

Balotelli, una carriera piena di rimpianti

La carriera di Mario Balotelli ha vissuto sicuramente grandi vittorie e momenti molto alti. Ma per il talento del ragazzo, ci si aspettava decisamente di più da lui che avrebbe potuto scrivere pagine molto importanti.

I suoi atteggiamenti decisamente sopra le righe hanno fatto sì che per lui tante porte si chiudessero in maniera definitiva in tanti grandi club e, adesso, anche al Genoa, in maniera preventiva, con la gestione Vieira, sta succedendo la stessa cosa.