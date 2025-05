Mourinho in Serie A, c’è il grande ritorno dello Special One | Destinazione clamorosa

Josè Mourinho potrebbe ritornare ad allenare in Serie A dopo le esperienza sulle panchine di Inter e Roma

In Serie A, in vista della prossima stagione, potrebbero esserci tantissimi cambiamenti per quanto riguarda le panchine di tante squadre. Ad esempio, se l’Inter non dovesse vincere nulla in questa stagione, come pare, la società nerazzurra potrebbe decidere di separarsi da Simone Inzaghi per optare per un altro tecnico.

La Juventus dovrà capire sicuramente se riuscirà ad arrivare in Champions League o meno. In caso positivo, ecco che potrebbe esserci la permanenza di Igor Tudor. La Roma, sicuramente, cambierà allenatore visto che Ranieri ha deciso di terminare la sua carriera. In lizza ci sono Montella, Allegri, Farioli e Fabregas.

Anche la Lazio potrebbe cambiare in panchina. I dissapori tra Baroni e la società sembrano insanabili e al suo posto sarebbe già stato scelto il sostituto che sarebbe Alberto Gilardino.

Intanto, la notizia bomba riguarda Josè Mourinho ed un suo possibile ritorno su una panchina di Serie A. C’è una società che clamorosamente ci sta pensando per la prossima stagione.

Serie A, torna Mourinho? Ecco chi lo vuole

Josè Mourinho potrebbe tornare clamorosamente ad allenare in Serie A e la destinazione potrebbe sorprendere in tantissimi. Lo Special One non rimarrà sulla panchina del Fenerbahce, ma per lui ci potrebbe già essere la nuova esperienza.

Infatti, sul portoghese, l’Atalanta starebbe facendo delle riflessioni molto attente, nel caso in cui Giampiero Gasperini dovesse decidere davvero di lasciare Bergamo al termine della stagione. Un ingaggio che darebbe ancora più lustro ad una società che sta crescendo tantissimo nelle ultime stagioni e che stabilmente gioca in Europa.

Atalanta, tanti nodi da sciogliere sul futuro

L’Atalanta, intanto, ha tantissimi nodi da sciogliere in vista della prossima estate. Abbiamo già detto di quello riguardante la panchina, con Gasperini che potrebbe lasciare dopo tanti anni. Ma occhio anche alla situazione direttore sportivo, visto che D’Amico piace al Milan.

Per quanto riguarda il mercato, tutto sembra passare dalle cessioni di due giocatori molto importanti come Ademola Lookman ed Ederson che hanno deciso di fare il grande salto in una big italiana o europea.