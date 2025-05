PRENDIAMO SUBITO OSIMHEN, lo mettiamo titolare al Mondiale per Club | COLPO SENSAZIONALE IN SERIE A

Victor Osimhen potrebbe tornare a giocare in Serie A: la squadra vuole tesserarlo prima del Mondiale per Club

In Serie A, tantissime squadre hanno già iniziato la programmazione in vista del prossimo futuro. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando i profili migliori per il proprio progetto tecnico-tattico in modo da rinforzare le rispettive rose. Ad esempio, l’Inter dovrà iniziare l’opera di ricambio generazionale.

Infatti, la nuova proprietà di Oaktree, ha ordinato ai propri dirigenti di rimediare agli errori della scorsa campagna estiva e di ringiovanire la rosa di Simone Inzaghi. Anche la Juventus dovrà provare ad avvicinarsi alle prime della classe, sempre tenendo un occhio di riguardo al bilancio della società.

Il Milan punterà su elementi giovani, forti e già pronti per fare i titolari della squadra rossonera. E anche il Napoli ha intenzione di rinforzare una rosa già forte per provare a giocarsi le sue carte anche in Champions League.

Intanto, a proposito di Napoli, Victor Osimhen potrebbe tornare in azzurro, ma solo in maniera temporanea. L’attaccante nigeriano è cercato da una società di Serie A.

Serie A, un club punta Osimhen: lo vogliono prima del Mondiale per Club

Victor Osimhen tornerà al Napoli, ma lo farà solo momentaneamente. Il Galatasaray non ha le disponibilità economiche per acquistarlo definitivamente ed anche lui ha intenzione di giocare per palcoscenici più importanti.

Per questo, la Juventus, con il suo grande estimatore Giuntoli, ha intenzione di acquistarlo per rinforzare l’attacco. Se a gennaio il Napoli chiedeva 80 milioni di euro per lasciarlo partire, ad un anno dalla scadenza del contratto il prezzo potrebbe essere di molto abbassato. L’intenzione sarebbe quella di averlo a disposizione entro l’inizio del Mondiale per Club.

Juventus, tutti gli obiettivi sul mercato

Ma Osimhen non è il solo obiettivo di mercato della Juventus in vista dell’estate. Infatti, il club bianconero, ha intenzione di rinforzare tutti i reparti della squadra. Per la difesa piace molto il giovane talento del Parma, Giovanni Leoni.

In mezzo, l’obiettivo numero uno è quello di Sandro Tonali, mentre in avanti piace anche l’attaccante del Manchester United, Hojlund. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere ulteriori sviluppi.