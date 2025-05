TEGOLA ZANIOLO: nessuno può aiutarlo questa volta | Delusione enorme per la Fiorentina

Nicolò Zaniolo rischia tanto dopo una stagione molto deludente prima con la maglia dell’Atalanta e poi Fiorentina

Tantissime squadre di Serie A stanno iniziando la programmazione per il prossimo futuro. I vari dirigenti stanno valutando i profili più adatti ai rispettivi progetti tecnico-tattici e hanno intenzione di rinforzare ulteriormente le proprie rose per raggiungere gli obiettivi stagione che ci si vuole prefissare.

L’Inter, ad esempio, per ordine della nuova proprietà di Oaktree dovrà iniziare un cambio generazionale. I nerazzurri, dovranno rimediare ai pesanti errori della propria dirigenza sul mercato e dovranno abbassare l’età media della propria rosa. La Juventus, dal canto suo, dovrà avvicinarsi alle prime posizioni in classifica, ma sempre tenendo un occhio al bilancio.

Il Napoli vorrà continuare ad aumentare il tasso tecnico di una squadra già forte per poter giocarsi le sue carte anche in campo europeo. Infine, il Milan proverà ad acquistare profili giovani, forti e capaci di essere già titolari.

Intanto, arriva la notizia che riguarda Nicolò Zaniolo. Il trequartista in questo momento in forza alla Fiorentina rischia davvero tantissimo dopo una stagione non all’altezza delle aspettative.

Zaniolo, rischio alto: ecco cosa succede adesso

Uno dei trasferimenti che aveva più incuriosito nella scorsa estate di mercato era stato quello che aveva portato Zaniolo dal Galatasaray all’Atalanta. Il trequartista, però, a Bergamo, sia per atteggiamenti sbagliati che per prestazioni poco convincenti, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina.

Anche a Firenze non c’è stato il salto di qualità, tanto che adesso il ragazzo rischia. Infatti, la Fiorentina non è intenzionata a riscattarlo e le porte per lui, all’Atalanta, sembrano essere già chiuse. Insomma, un futuro tutto da disegnare per l’ex Roma.

Atalanta, due gioielli richiestissimi sul mercato

L’Atalanta, intanto, in attesa di capire quali saranno le intenzioni di Giampiero Gasperini da qui al termine della stagione, ha già iniziato l’opera di programmazione sul mercato per rinforzare la rosa.

Molto passerà inevitabilmente da due giocatori che interessano tantissime big italiane ed europee. Si tratta di Lookman ed Ederson che potrebbero portare un gruzzolo sostanzioso per rinforzare ogni reparto e dare una rinfrescata alla rosa.