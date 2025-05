Rinnovo fino al 2030, VOGLIO RESTARE QUI | A luglio non vado da nessuna parte: che sorpresa in Serie A

Per il giovane talento arriva il rinnovo fino al 2030 dopo tante voci che lo avrebbero voluto in una big di Serie A

Tantissime squadre di Serie A hanno già iniziato a programmare il prossimo futuro. I vari dirigenti, infatti, stanno sondando varie piste sul mercato per poter trovare quei profili che possano essere adatti al progetto tecnico-tattico delle proprie squadre. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio ai gravissimi errori commessi dalla propria dirigenza la scorsa estate e avviare un ricambio generazionale.

Come ordinato dalla nuova proprietà di Oaktree, i nerazzurri dovranno necessariamente abbassare l’età media della propria rosa. La Juventus, dal canto suo, dovrà avvicinarsi alle prime della classe sempre tenendo un occhio di riguardo al bilancio. Il Napoli ha intenzione di rinforzare una squadra già forte per provare a giocarsi le sue carte anche in Champions League.

Il Milan, invece, ha intenzione di puntare su giovani talenti molto forti e già capaci di giocare da titolari. E, a proposito di giovani talenti, ce n’è uno molto interessante che sembrava pronto a fare il salto in una big.

Il giocatore, però, è molto vicino al rinnovo fino al 2030 con la propria squadra e ha intenzione di continuare la sua ascesa ed il suo percorso di crescita lì.

Serie A, il talento resta dov’è: rinnovo fino al 2030

Uno dei talenti più interessanti del panorama nazionale è il difensore classe 2005 di proprietà della Fiorentina, Pietro Comuzzo. Il ragazzo, stando alle varie voci dei media, era destinato ad andare in una big quest’estate, ma le cose, in maniera inaspettata, sembrano essere cambiate per lui.

Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano attraverso il suo profilo X, il difensore è molto vicino a rinnovare il suo contatto con la squadra Viola fino al 2030, allontanando, di fatto, le sue pretendenti.

Comuzzo, tante big lo seguono con interesse

Pietro Comuzzo si è messo in mostra al suo primo anno di Serie A arrivando a conquistare anche la Nazionale italiana di calcio. Un talento che deve crescere per poter dimostrare di essere un giocatore importante.

A gennaio, Antonio Conte ha spinto molto per averlo al Napoli, ma le richieste elevate di Commisso hanno frenato l’affare. Anche il Milan si era interessato per l’estate, ma questo possibile rinnovo cambierebbe davvero tutto.