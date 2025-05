PRENDIAMO FEDERICO CHIESA: ritorno col botto in Serie A | Torna per vincere lo Scudetto

Federico Chiesa potrebbe ritornare in Serie A: una squadra che punta allo scudetto lo vuole fortemente

Tantissime squadre di Serie A hanno già iniziato la loro programmazione in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, si stanno mettendo al lavoro per trovare quei profili tecnico-tattici che possano far fare il salto di qualità alla propria squadra. L’Inter, ad esempio, come ordinato da Oaktree, dovrà necessariamente iniziare un’opera di ricambio generazionale.

Dopo gli errori della passata estate della dirigenza nerazzurra che rischiano seriamente di far rimanere a bocca asciutta di trofei, adesso è venuto il momento di ringiovanire l’organico. Anche la Juventus proverà ad avvicinarsi alle prime della classe, sempre tenendo un occhio molto attento al bilancio.

Il Napoli vuole continuare a rinforzare un organico già molto forte e, dopo la vittoria dello scudetto, iniziare a crescere anche in Europa, giocandosi le proprie carte anche in Champions League. Il Milan, acquisterà elementi giovani e forti, già capaci di essere titolari nella squadra attuale.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà Federico Chiesa. L’esterno del Liverpool potrebbe tornare molto presto in Serie A per provare a vincere lo scudetto nella prossima stagione.

Serie A, possibile ritorno di Chiesa: una big molto interessata

La Serie A potrebbe accogliere molto presto Federico Chiesa. L’ex esterno della Nazionale italiana, la scorsa estate, è passato al Liverpool, ma i soliti problemi fisici e le poche prestazioni, lo hanno ostacolato e non è contento di essere Inghilterra.

Per questo, una big di Serie A, potrebbe approfittarne e riportalo in Italia. Si tratta del Napoli che ha in Antonio Conte un suo grande estimatore. Il tecnico pugliese potrebbe spingere per un prestito ed è convinto di poter recuperare fisicamente e mentalmente il ragazzo.

Napoli, ecco perchè Conte vuole Chiesa

Il Napoli, oramai da tempo, cerca Federico Chiesa sul mercato. L’esterno del Liverpool piace tantissimo per la voglia che ci mette in campo e la capacità di spaccare le partite. Ma non solo.

Infatti, Antonio Conte, è molto colpito dalla sua duttilità che gli ha consentito di giocare come esterno d’attacco, come esterno in una centrocampo a cinque, ma anche, talvolta, come seconda punta in un attacco a due. Insomma, un acquisto che verrebbe sicuramente approvato.