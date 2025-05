“E’ tutto strano”: bufera Ferrari | Annuncio preoccupante sul futuro, che batosta per i tifosi

Arrivano parole importanti per quanto riguarda la Ferrari e il suo futuro: i tifosi della Rossa sono molto preoccupati

La stagione della Ferrari è iniziata come peggio non poteva. La scuderia italiana, infatti, nonostante la presenza di due piloti molto importanti che vogliono puntare sempre alla vittoria, non è in grado di avere una vettura capace di competere per le prime posizioni e a questo si aggiungono anche i tanti errori di strategia.

L’arrivo, in estate, di un pilota come Lewis Hamilton aveva fatto ben sperare i tifosi della Rossa per una stagione che non seguisse i pessimi risultati delle precedenti e che potesse regalare delle soddisfazioni. Così, ad oggi, non è stato e la distanza dalle prime posizioni sia come singoli piloti che come scuderia è abissale.

Come se non bastasse, il malcontento si può facilmente percepire attorno e dentro al mondo Ferrari. L’impressione è che non sia stato fatto abbastanza per riuscire a competere.

Intanto, oltre a questo, arrivano parole importanti e, se vogliamo, anche preoccupanti. I tifosi del cavallino rampante non stanno sicuramente vivendo un bel momento dal punto di vista sportivo.

Ferrari, arrivano le parole preoccupanti: “E’ tutto molto strano”

Nell’ultimo Gran Premio di Formula 1 la Ferrari ha deluso ancora una volta. L’unico pilota capace di accedere alla 03 è stato Charles Leclerc che, però, è riuscito ad agguantare solamente un risicatissimo ottavo posto. Un risultato che sicuramente non può lasciare che delusi.

Proprio il pilota monegasco ci ha tenuto a spiegare la situazione. Ecco le sue parole: “Oggi in qualifica c’è stato qualcosa di strano da parte mia. Non so cosa sia successo, dobbiamo guardare la macchina”.

Leclerc ed Hamilton, la pazienza ha un limite

Charles Leclerc e Lewis Hamilton stanno sicuramente provando a spingere al massimo la Ferrari, ma senza la possibilità di andare forte in pista, rispetto alle concorrenti, c’è ben poco da fare se non riuscire a tirare fuori il meglio.

Ma due numeri uno di razza come il monegasco e l’inglese fanno fatica ad accettare questi risultati davvero molto deludenti. Addirittura, qualche testata, già vocifera di un possibile addio per entrambi se non ci dovessero essere dei miglioramenti tangibili da qui al termine della stagione.