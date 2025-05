52 MILIONI NELLE CASSE DELLA FIORENTINA: pagata la CLAUSOLA di Kean | Ciao ciao Fiorentina, devo andare via a forza

Alcune squadre sarebbero pronte a pagare la clausola risolutoria presente nel contratto di Moise Kean per l’estate

In questa stagione una delle più piacevoli sorprese è stata sicuramente Moise Kean. L’attaccante della Nazionale italiana è riuscito ad avere una continuità di rendimento che aveva avuto forse solamente nella sua esperienza con la maglia del Paris Saint-Germain. Un giocatore completamente rinato sotto la guida della Fiorentina.

L’ambiente Viola è riuscito a farlo sentire coccolato e a renderlo assoluto protagonista della squadra. L’esperienza alla Juventus non è andata come sperato, visto che addirittura, nella scorsa stagione, anche a causa dei tanti infortuni, non è riuscito ad esprimersi al meglio e a non segnare nemmeno una rete.

Adesso le cose sono cambiate e di molto, tanto che tante società sono pronte ad irrompere sul mercato e a pagare la clausola risolutoria da 52 milioni di euro presente sul suo contratto.

Il giocatore, dunque, dopo una sola stagione, potrebbe salutare Firenze dopo una stagione che sembra averlo consacrato in maniera definitiva al grande calcio.

Fiorentina, Kean può partire: ecco chi lo vuole in estate

La Fiorentina potrebbe perdere un giocatore importantissimo come Moise Kean, ma potrebbe avere anche a disposizione una cifra enorme. Il contratto del giocatore prevede una clausola, pagabile dall’1 al 15 luglio, da 52 milioni di euro e tre società sarebbe pronte a pagarla.

Si tratta delle tre squadre di Premier League, Arsenal, Chelsea e Newcastle. La Fiorentina perderebbe il suo giocatore simbolo, ma avrebbe una bella somma per rinforzare ulteriormente la propria rosa ed ambire a traguardi più alti.

Fiorentina, potrebbe arrivare un rinnovo a sorpresa

Intanto, in casa Viola, potrebbe arrivare un rinnovo di contratto a sorpresa. Infatti, la società, sarebbe molto vicina alla firma del giovane Pietro Comuzzo che, in questa stagione si è messo in mostra arrivando anche a vestire la maglia della Nazionale italiana.

Per lui, l’accordo, dovrebbe prevedere un contratto fino al 2030. Dopo gli interessi da parte di Napoli, Juventus e Milan, il futuro sarà ancora in maglia Viola per continuare un grande percorso di crescita e poi, magari, puntare a squadre che hanno degli obiettivi di classifica più alti.