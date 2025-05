TORNA SUBITO CRISTIANO RONALDO: ciao Arabia, io me ne vado in Europa | Ultima maglia della mia carriera

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare a sorpresa in Europa: questa sarebbe l’ultima maglia della sua carriera calcistica

Cristiano Ronaldo è stato sicuramente uno dei migliori calciatori della storia del calcio. Il fuoriclasse portoghese, con i suoi gol, può sedere al tavolo dei più grandi di sempre ed è da considerarsi sicuramente come il miglior bomber che sia mai esistito. Negli ultimi vent’anni, insieme a Lionel Messi, hanno dato vita a una sfida a distanza fatta di record e trofei vinti.

CR7, ovunque sia andato nella sua carriera, ha sempre lasciato il segno. Dagli inizi allo Sporting Lisbona, fino ad arrivare al Manchester United, per poi passare alla consacrazione definitiva avuta al Real Madrid e il passaggio alla Juventus e all’Al-Nassr, dopo un ritorno romantico sempre al Manchester United.

Un giocatore che ha scritto pagine molto importanti della storia di questo sport. Intanto, nelle ultime settimane, è arrivata una novità non indifferente che riguarda il numero 7 per antonomasia.

Infatti, si parla di un suo futuro lontano dall’Arabia Saudita. L’esterno portoghese, infatti, potrebbe decidere di ritornare nuovamente in Europa per un ultimo ballo. Sarebbe l’ultima maglia della sua carriera meravigliosa.

Ritorno in Europa per Cristiano Ronaldo? Una società ci pensa

Cristiano Ronaldo potrebbe salutare l’Arabia Saudita per ritornare nuovamente in Europa. Dopo la seconda esperienza con la maglia del Manchester United, il fuoriclasse avrebbe deciso di fare questo passo nuovo della sua carriera.

Infatti, su di lui ci sarebbe un ritorno di fiamma. Lo Sporting Lisbona, come sempre dichiarato dai propri dirigenti, vorrebbe provare a riportare a casa il loro ‘ragazzo d’oro’. Una suggestione romantica che stuzzica anche il diretto interessato. Ovviamente ci sono parecchi interessi in ballo e non è facile trattare con le ricche squadre arabe. Ma la suggestione rimane viva per la prossima estate.

Ronaldo e l’Arabia: la situazione con l’Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, intanto, ha una trattativa in ballo con l’Al-Nassr per quanto riguarda il rinnovo del suo contratto per altre due stagioni. Il portoghese ha intenzione di raggiungere i mille gol in carriera entro due anni e l’Arabia sarebbe il posto adatto.

Non solo, ma dopo la carriera da calciatore, ci sono altri affari personali in ballo per il giocatore che potrebbero legarlo ancora di più all’Arabia. Una situazione da seguire con attenzione.