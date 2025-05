Grazie Roma, io vado via a luglio | Mi hanno contattato e convinto nelle scorse ore: saluta tutti a Trigoria

La Roma potrebbe salutare il suo giocatore: è stato contattato da una società e l’offerta per lui è molto allettante

La stagione della Roma può essere definita dal doppio volto. Infatti, ad inizio campionato, il progetto tecnico era stato affidato all’ex capitano giallorosso, Daniele De Rossi. Ma la mancanza di continuità di risultati, unita con i dissapori con la società, ha portato al suo esonero in panchina.

Al suo posto, è stato chiamato il tecnico croato, Ivan Juric. Ma anche in questo caso, le cose non sono andate come sperato. Infatti, l’ex Torino, non è riuscito a far vedere la sua mano e tanti sono stati gli scontri con i senatori della squadra e con l’ambiente giallorosso tutto. Addirittura, la squadra era finita a due punti dalla zona retrocessione.

Infine, è stato richiamato clamorosamente Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino è riuscito ad avere un ritmo da scudetto e adesso la sua squadra è in piena lotta per la zona Champions League.

A fine stagione, però, alcune cose cambieranno a Trigoria. E c’è un giocatore che potrebbe lasciare la Capitale per provare un’altra esperienza dopo un anno fatto di tanti alti e bassi.

Roma, il giocatore può partire: offerta interessante per lui

A fine stagione la Roma potrebbe salutare il centravanti ucraino, Artem Dovbyk. Il giocatore, in questa stagione, ha mostrato tanti alti e bassi e non è riuscito ad esprimere al meglio il suo potenziale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, su di lui ci sarebbe l’interesse del Girona, squadra da cui è stato prelevato dai giallorossi. Un futuro nella squadra che lo ha fatto conoscere al grande calcio, non dispiacerebbe al ragazzo che potrebbe seriamente pensarci viste le difficoltà mostrate nel campionato italiano.

Roma, tre sogni per la prossima stagione

La Roma, intanto, sta lavorando sul mercato per aggiungere e migliorare la squadra. Sicuramente, dovrà arrivare un centrocampista con caratteristiche di inserimento e il profilo preferito è quello di Davide Frattesi.

Poi, qualcosa andrà fatta anche per il reparto avanzato, dove piacciono moltissimo Lorenzo Lucca dell’Udinese e Giacomo Raspadori del Napoli.