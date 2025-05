Mi ha chiamato il Real Madrid, me ne vado da Milano | A luglio va in Spagna, ciao ciao Serie A

Il giocatore, in estate, potrebbe lasciare l’Italia e la Serie A per legarsi al Real Madrid: Perez pronto ad acquistarlo

In Serie A, tantissime società hanno già iniziato a programmare il futuro per la costruzione delle rose in vista della prossima stagione. I vari dirigenti non vogliono farsi trovare impreparati e hanno intenzione di acquistare i migliori profili che si possano adattare al meglio ai rispettivi progetti tecnico-tattici.

Ad esempio, l’Inter ha intenzione di fare un ricambio generazionale e di ringiovanire la rosa così come ordinato dalla nuova proprietà di Oaktree. La Juventus, dal canto suo, vuole avvicinarsi alle prime della classe, sempre con un occhio al proprio bilancio. Anche il Napoli ha intenzione di migliorare una rosa già forte per provare a giocarsi le proprie carte anche in Champions League.

Il Milan, invece, ha impostato il proprio progetto sull’acquisto di giovani, forti che possano già giocare da titolari. E, in tal senso, piacciono molto Pietro Comuzzo della Fiorentina, Antonio Silva del Benfica e Samuele Ricci del Torino.

Intanto, un giocatore della nostra Serie A potrebbe lasciare l’Italia in vista del mercato estivo. Su di lui c’è il forte interesse del Real Madrid pronto a fare follie per lui.

Real Madrid, si punta forte sul top player della Serie A

Il Real Madrid, dopo una stagione in cui rischia di rimanere a bocca asciutta in termini di trofei, ha intenzione di rinforzare ulteriormente la propria rosa. A sinistra, il profilo preferito era quello di Alphonso Davies del Bayern Monaco, ma il rinnovo imminente e il grave infortunio rischiano di complicare le cose.

Per questo, ora, si guarda in Italia e si punta con decisione al profilo di Theo Hernandez. Il terzino del Milan ha un rinnovo in ballo, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Chissà che il giocatore non decida di lasciare i rossoneri per tornare nella squadra che lo ha cresciuto.

Real Madrid, rivoluzione in estate

La Casa Blanca ha intenzione di fare una vera e propria rivoluzione nel mercato estivo. E’ certo l’arrivo di Alexander-Arnold a parametro zero dal Liverpool, mentre in panchina il nuovo tecnico dovrebbe essere Xabi Alonso.

Ma non è finita qui, perchè piace tantissimo anche Huijsen del Bournemouth per poter rimpolpare la parte centrale della difesa.