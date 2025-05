Io al NAPOLI NON CI VADO | Voglio solo l’Inter: De Laurentiis beffato così, che goduria per Simone Inzaghi

Arriva la beffa per Aurelio De Laurentiis: il giocatore ha deciso di giocare per l’Inter di Simone Inzaghi

L’Inter, oramai da tempo, ha iniziato la programmazione per il prossimo mercato. La società nerazzurra, infatti, deve porre rimedio ai gravissimi errori commessi nella scorsa sessione di mercato quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e questo sta concretizzando il rischio di non vincere nulla in questa stagione.

Una delusione cocente per i tifosi e per la squadra. Ma per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin, dovranno necessariamente rispettare i diktat di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che, ad oggi, è il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito assolutamente non semplice, visti gli errori della scorsa estate con giocatore che non si sono rivelati all’altezza delle ambizioni nerazzurre e non hanno aiutato la squadra.

Intanto, un giocatore, ha fatto la sua scelta decidendo di rifiutare il Napoli e volendo giocare per l’Inter e per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro è entusiasta della notizia.

Inter, arriva la grande notizia: il giocatore rifiuta il Napoli

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il difensore nerazzurro, Stefan de Vrij, avrebbe rifiutato la corte del Napoli. Il difensore olandese, infatti, ha deciso di rimanere all’Inter anche nella prossima stagione, visto che la società ha intenzione di attuare la clausola di rinnovo annuale.

Una decisione importante, visto che Antonio Conte lo avrebbe voluto per dare ancora più prestigio alla sua difesa che già conta su elementi di grande rilevanza. Ma oramai l’ex Lazio è diventato un beniamino nerazzurro ed ha intenzione di terminare la sua carriera ad alti livelli a Milano.

Inter, tantissimo da fare nella prossima stagione

La società nerazzurra, come detto, dovrà fare tantissimo in vista della prossima stagione. Infatti, servirà un forte ricambio generazionale. Sicuramente dovrà arrivare un difensore giovane e forte pronto a fare il titolare.

Poi, sicuramente, bisognerà acquistare una mezz’ala di qualità e un vice-Calhanoglu. Mentre in avanti si cercano due elementi con caratteristiche diverse da quella dei titolari.