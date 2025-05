Ahia Ronaldo: questa PROPRIO non ci voleva | DELUSIONE ENORME

Pessima notizia per Cristiano Ronaldo, soprattutto per quanto riguarda il prosieguo della sua stagione

Cristiano Ronaldo è stato sicuramente uno dei migliori giocatori degli ultimi vent’anni ed uno dei migliori di tutti i tempo. Il fuoriclasse portoghese, ovunque sia andato, con la sua fame e la sua cattiveria agonistica, ha sempre lasciato il segno diventato, indiscutibilmente, il miglior bomber di tutti i tempi.

Fin dagli inizi allo Sporting, continuando per il Manchester United e, soprattutto, il Real Madrid – in cui si è consacrato definitivamente – fino ad arrivare alla Juventus e all’Al-Nassr, CR7 è sempre stato l’elemento principali di rose formidabili che gli hanno permesso di vincere di tutto e di più sia a livello personale che a livello di squadra.

Adesso, l’obiettivo fondamentale, è quello di fare lo stesso con la maglia dell’Al-Nassr in cui vuole anche arrivare a raggiungere la quota di mille gol in carriera.

Intanto, però, per l’ex Real Madrid, è arrivata la notizia che non ci voleva. Infatti, il fuoriclasse portoghese ha dovuto mandare giù un boccone molto amaro per quanto riguarda il prosieguo della sua stagione.

Ronaldo, così non va: delusione cocente per il portoghese

Per Cristiano Ronaldo arriva la delusione cocente che cambierà il prosieguo della sua stagione. Il fuoriclasse portoghese, infatti, con il suo Al-Nassr, è stato eliminato dal Kawasaki Frontale.

La squadra giapponese si è imposta su quella araba con il risultato di 3-2. Un risultato che non ci si aspettava e che ha deluso parecchio la squadra di CR7, il quale, adesso, dovrà aspettare la prossima stagione per coronare il sogno di vincere anche in un altro continente un torneo molto prestigioso.

Ronaldo, il dualismo con Messi e la carriera incredibile

Cristiano Ronaldo, quando terminerà la sua carriera, verrà ricordato come uno dei migliori di tutti i tempi. Il giocatore portoghese ha sempre fatto la differenza ovunque sia andata e tanti appassionati di calcio hanno negli occhi il grande dualismo con Lionel Messi.

Ora, come detto, l’obiettivo sono i mille gol in carriera, ma anche aggiungere ulteriori vittorie per arricchire un palmares incredibile. Un campione senza tempo che delizierà gli amanti del calcio con le sue prestazioni.