VIA DALL’INTER: non gioca neppure il Mondiale per Club | Inzaghi non lo vuole più vedere

Il giocatore potrebbe lasciare i nerazzurri in estate: Simone Inzaghi non conta più su di lui per l’anno prossimo

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il prossimo mercato per costruire la squadra in vista della prossima stagione. Dopo i gravissimi errori della dirigenza della scorsa estate che non hanno permesso ad Inzaghi di avere una squadra capace di lottare su tre fronti, si è chiamati a rimediare a quanto (non) fatto.

Ma, per poterlo fare, Marotta, Ausilio e Baccin, dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense ha ordinato alla dirigenza di viale della Liberazione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Insomma, un compito molto difficile, ma che bisogna portare necessariamente avanti anche per evitare inutili ripercussioni mediatiche nei confronti di Simone Inzaghi.

Intanto, il tecnico nerazzurro, ha già deciso in merito alla partenza di un giocatore. Infatti, il ragazzo non rientra più nei piani tecnici e in estate potrebbe davvero partire per altre mete.

Inter, Inzaghi liquida un giocatore: può partire in estate

Simone Inzaghi ha deciso: in estate non vuole più puntare su Mehdi Taremi. L’attaccante arrivato con il favore della critica in estate, non è stato all’altezza della situazione e, per questi motivi, società e allenatore gli comunicheranno di cercarsi un’altra squadra in estate.

In Europa si era parlato di tanti interessamenti dalla Turchia, mentre dall’Iran hanno fatto sapere che il giocatore, forte di un ingaggio da 3,5 milioni a stagione, non ha intenzione di partire e vuole rimanere a giocarsi le sue carte in maglia nerazzurra.

Inter, tantissimo da fare sul mercato

L’Inter, intanto, anche in entrata, dovrà fare tantissimo. Sicuramente dovrà arrivare un difensore giovane e forte che possa essere il nuovo titolare. Poi, occhio alla situazione esterni di rincalzo, visto che ne serviranno anche due.

A centrocampo servirà una mezz’ala di grande qualità ed anche un vice-Calhanoglu affidabile. Mentre anche in avanti si dovrà puntare almeno su due giocatori con caratteristiche differenti rispetto a quella attualmente presenti nella rosa nerazzurra.